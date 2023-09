Calcio a 5, Minerva – Lisciani Teramo 1-3: il racconto del match

CHIETI – Un altro sabato perfetto che non si lascia fermare da un inarrestabile Lisciani Teramo Calcio a 5. I biancorossi, dopo aver ottenuto il doppio successo in Coppa Italia, hanno iniziato nel modo più efficace anche il campionato, trionfando prima sul Pala Santa Filomena nella prima partita ha avuto la meglio anche sulle avversarie della Minerva con il punteggio finale di 3-1. Contro uno dei potenziali outsider del gruppo, gli allenatori dei ragazzi hanno adottato un approccio eccezionale. Nel primo tempo ai Teramo manca solo un gol, negato più volte da un prepotente Ambrosini, portiere del Chieti.

Particolarmente ispirato Matteo Galanti, che ha avuto tre occasioni da gol che sono state effettivamente neutralizzate, ma il piacere personale del gol è arrivato nella ripresa. Un bacio tra Di Blasio e Alessandro Benigni che fa sì che un cioccolatino scartato venga trasformato in oro per il primo gol. Dopo pochi secondi l’impresa di Federico Benigni comincia a lanciarsi sulla traiettoria del centravanti a sinistra, il bis viene poi inserito nell’angolo della tasca senza traccia di emozione. La risposta locale si basa sul concetto di sfruttamento del gioco, con il portiere in movimento che passa in vantaggio. Di Giulio chiude con autorità.

Ma la tattica di schierare tutti e cinque i giocatori è stata un’arma a doppio taglio e Di Blasio ne ha approfittato, concludendo l’esercizio nella propria metà campo dopo aver ricevuto palla da Federico Benigni, e ha aperto i conti anche in questa C1. La vittoria del livello Platino porta i primi 3 punti e continua lo slancio positivo iniziato il 26 novembre 2022. Nel prossimo turno del Pala Acquaviva (sabato 30 settembre), Lisciani e la squadra dell’Aquila Futsal Academy si contenderanno la seconda vittoria del titolo.