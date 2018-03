CAI L’Aquila: il 24 marzo le elezioni per il rinnovo delle cariche

L’AQUILA – Sabato 24 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione dell’Aquila del Club Alpino Italiano. Per la prima volta si propongono due squadre distinte: una che esprime come candidato Presidente del sodalizio l’alpinista Vincenzo Brancadoro, l’altra l’avv. Tullio Buzzelli, consigliere uscente.

Sono candidati al Consiglio Direttivo con Vincenzo Brancadoro Presidente i soci Massimiliano Andreassi, Sara Chiaranzelli, Rubino De Paolis, Luciano Di Martino, Leonardo Esposito e Ugo Marinucci.

Tullio Buzzelli propone i consiglieri Gisella Cucchiella, Massimo Di Battista, Serenella Morgante, Salvatore Perinetti, Luca Sette e Giancarlo Speranza consigliere segretario uscente.

I programmi delle due squadre ed i curricula dei candidati sono disponibili sul sito web www.cailaquila.it.

È un momento molto importante e particolarmente sentito dagli associati ma anche significativo nella vita del Sodalizio e per la vita della città e del suo territorio.

Sono infatti stati completati i lavori di ristrutturazione post-sisma della bellissima sede di Via Sassa 34 dove si spera di rientrare a breve, lasciando la sede provvisoria nel piazzale del Centro Commerciale La Meridiana. L’assemblea dei soci è convocata alle ore 15.30 presso la Casa del Volontariato, in Via Saragat n. 10 (adiacente al Centro Commerciale L’Aquilone).