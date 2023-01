CAI Arsita, presentazione programma eventi per il 2023

ARSITA – Il CAI Arsita si appresta a vivere un 2023 intenso e ricco di eventi di altissimo livello. Dopo aver chiuso un anno caratterizzato da successi e ottimi risultati, il sodalizio guidato dal Presidente Manolo Pierannunzio organizza l’evento “La serata del socio”, che si terrà sabato 28 gennaio dalle 19:30 in poi presso l’agriturismo “Bellavista” di Arsita.

“Abbiamo ideato – afferma il Presidente del CAI Arsita Manolo Pierannunzio – un evento in grado di coinvolgere tutti i soci del CAI Arsita ma anche coloro che si sono avvicinati o vogliono avvicinarsi al nostro progetto e alle nostre numerose attività. “La serata del socio”, moderata dall’Avvocato Luca Salini, non prevede solo la cena sociale, ma anche una serie di iniziative collaterali. Avremo l’onore di ospitare il nostro socio illustre Gaetano Di Blasio, che racconterà l’esperienza vissuta a cavallo tra ottobre e novembre 2022 con la spedizione alpinistica sul Lobuche Peak Pyramid.

Verrà presentato, inoltre, il programma ufficiale degli eventi del CAI Arsita per il 2023. Si tratta di un calendario fitto, variegato e impegnativo da realizzare. Ma grazie allo spirito di coesione e di abnegazione oltre che alla concretezza e dinamicità, che da sempre contraddistinguono il Direttivo e i soci del CAI Arsita, sono sicuro che riusciremo a portare a termine con esito positivo il nostro programma raggiungendo ottimi risultati anche in termini di partecipazione e di presenze. Nel corso della serata ci saranno anche delle sorprese di cui ora non posso fare menzione”.

Coloro che intendono aderire alla “Serata del socio” (quota stabilita in € 25) possono comunicare la partecipazione entro il 23 gennaio 2023.