C5, sconfitta dell’Invicta Futsal 2005 ad Avezzano

AVEZZANO – L’A.S.D. Invicta Futsal 2005 perde in trasferta 5-2 contro il Calcetto Avezzano, formazione fra le più attrezzate del Campionato di Serie C2. È una sconfitta che non fa troppo male però perché, nonostante il punteggio pesante, i ragazzi di Mister Zuccarini hanno tenuto testa agli avversari per tutto il match e sono stati sotto di un solo gol fino a circa nove minuti dal termine.

La squadra ha messo in mostra buone trame di gioco e tutto lascia ben sperare in vista dell’importante match casalingo di sabato prossimo contro lo Scanno Calcio a 5 quando bisognerà assolutamente conquistare i tre punti per riprendere a salire in classifica in un Campionato che, vista la nuova formula di quest’anno, si preannuncia lungo e molto difficile.

In buono spolvero è sembrato Vitucci, autore delle due reti dell’Invicta e già ben inseritosi nel gruppo e negli schemi dell’allenatore. Per il Calcetto Avezzano sono andati in rete Fantozzi (tripletta per lui), Iacobelli e Seritti.

È stata una partita equilibrata e ben giocata da entrambe le parti.

CRONACA

La prima frazione di gioco si è aperta con un gol a freddo subito dall’Invicta ad appena 20” dall’inizio con la difesa immobile colta di sorpresa dalla veloce manovra dell’Avezzano che ha capitalizzato al meglio l’occasione. Match dunque subito in salita per gli ospiti che cercano di reagire al meglio, ma vanno sotto di due reti al quarto d’ora: sul terreno insidioso, su una veloce ripartenza, un difensore scivola e in superiorità numerica in attacco i giocatori di casa segnano portandosi dunque sul 2-0. L’Invicta accorcia le distanze con Vitucci al 22′ con un tiro sul quale il portiere riesce solo a sfiorare il pallone, ma non ad evitare la marcatura. Il primo tempo si chiude dunque sul 2-1 per l’Avezzano. Alla ripresa delle ostilità avvicendamento fra i pali dell’Invicta con l’ingresso in campo di Merra al posto di Impicciatore: per entrambi i portieri alla fine sarà positiva la prova. Dopo un buon inizio degli ospiti arriva la terza rete dei padroni di casa al 3′. Al 10′ l’Invicta accorcia le distanze ancora grazie a Vitucci che sigla la doppietta personale con una fucilata dalla distanza. Negli ultimi dieci minuti della partita Mister Zuccarini si gioca il tutto per tutto con il portiere di movimento. In questa fase del match la squadra di casa cerca di attaccare e l’Invicta commette quattro errori: si salva in due occasioni (un tiro dalla distanza finisce fuori ed un miracolo di Merra toglie le castagne dal fuoco), ma nelle altre subisce le reti del 4-2 e 5-2 che chiudono la partita. Finisce dunque 5-2 per il Calcetto Avezzano che avanza in classifica, mentre l’Invicta rimane fermo a tre punti. Ora testa al prossimo impegno casalingo contro lo Scanno Calcio a 5 per tornare a correre.

Le impressioni post partita di Mister Gabriele Zuccarini:

“È stata una partita molto equilibrata nonostante il risultato possa dire il contrario. La squadra è in forma si è ben comportata a parte qualche errore difensivo. Siamo stati dentro il match fino alla fine. A dieci minuti dalla fine ho deciso di provare il portiere di movimento per recuperare il risultato. Abbiamo rischiato più volte di segnare, ma il loro portiere era in giornata di grazia e noi poi purtroppo abbiamo subito altre due reti che hanno chiuso definitivamente il match. Avevamo di fronte un avversario difficile che è uno dei favoriti del Campionato, molti loro giocatori sono esperti e di altra categoria, poi si giocava su un terreno che conoscono benissimo.

Sono soddisfatto dei miei: paghiamo ancora un po’ il fatto che la squadra è nuova, ma il gruppo è fantastico, sta crescendo, tutti si aiutano reciprocamente nei momenti di difficoltà, ognuno dà il massimo quando viene chiamato in causa. Siamo sulla strada giusta secondo me. Vitucci ha siglato una bella doppietta, Buttarazzi nel secondo tempo si è fatto valere ma, come ho detto, tutti hanno dato il massimo. I nostri portieri si sono avvicendati bene e hanno offerta una buona prestazione con diversi interventi decisivi. Diventa ora importantissimo fare risultato pieno sabato prossimo contro lo Scanno per rimanere in una buona posizione di classifica e non rischiare di scivolare nella parte bassa.

In questa prima fase del Campionato con poche squadre nel girone è fondamentale fare più punti possibili. Noi, dopo la partita di sabato, osserveremo il nostro turno di riposo e poi ci aspetterà il derby con il Minerva, ecco perché sarà fondamentale fare bottino pieno sabato prossimo. Ci aspetterà un avversario con il dente avvelenato visto che ha perso alla prima e poi riposato, verrà da noi per cercare di portare a casa la posta piena: sarà una partita difficilissima. Ci aspetta una settimana per noi importante nella quale cercherò di caricare al meglio i miei giocatori: si dovrà ripartire dalle buone cose fatte contro il Calcetto Avezzano cercando di andare oltre e poi si dovrà sfruttare il fattore campo visto che giocheremo in casa”.