Butta via i fazzoletti: presentazione del libro di Sabrina De Federicis

Il 21 maggio a Pescara il libro che fa luce sul mondo delle allergie. Dall’esperienza personale al volume che racconta un percorso e propone una soluzione

PESCARA – Appuntamento sabato 21 maggio alle 19 nella libreria emporio del benessere I luoghi dell’anima a Pescara, per la presentazione di Butta via i fazzoletti, volume dedicato all’universo delle allergie.

Un lavoro che parte da un’esperienza personale e propone la soluzione del problema alla radice, guardando alla terapia desensibilizzante, l’unica riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità come la terapia che cura l’allergia alla causa, non limitandosi ad addormentarne solo i sintomi, come fanno invece gli antistaminici o i cortisonici.

“Anni fa anch’io, come tanti genitori prima e dopo di me, ho brancolato nel buio cercando su internet, come Diogene con la lanterna, una cura miracolosa per l’allergia che impediva al mio bambino di avere una vita normale – racconta l’autrice –. Sembrava, infatti, non esserci una soluzione efficace. Oggi, con questo libro, ho deciso di dare ampia visibilità alla patologia allergica, al suo decorso e alla sua soluzione. Un libro che ho fortemente voluto mantenere semplice, chiaro e leggero, dedicato a chiunque sia stanco di vivere sempre con i fazzoletti in mano e antistaminici in borsa e stia cercando una soluzione definitiva alla sua allergia”.

“Un libro semplice, diretto, chiaro e con una vena comedy che rende piacevole imparare e scoprire tutto quello che a me per prima ha cambiato la vita. In meglio, ovviamente” aggiunge l’autrice.

Il volume, peraltro, nella sua fase di lancio promozionale con la possibilità di download gratuito, è entrato nella top 100 dei best seller su Amazon, nella categoria Salute e benessere. Il sito di riferimento è: https://buttaviaifazzoletti.it/

Un viaggio fra le pagine dunque, per scoprire che esiste la terapia desensibilizzante – personalizzata e creata sul singolo paziente – che agisce sulle cause senza addormentare i sintomi, che le le allergie possono presentarsi a qualsiasi età ma, soprattutto, che le allergie si possono curare in modo definitivo.

Sabrina de Federicis vive e lavora a Roma come Country manager dell’azienda farmaceutica HAL Allergy. Pur lavorando nel farmaceutico, coltiva da sempre anche altri interessi. È Counselor relazionale a indirizzo Media Comunicativo. Laureata in materie scientifiche con specializzazione in Paleontologia umana. Divulgatrice scientifica. Esperta nella creazione di relazioni efficaci, nello sviluppo della brand identity, nella pianificazione del business, nello sviluppo di soluzioni creative. Butta via i fazzoletti è il suo primo libro.