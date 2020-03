Brandiferri su lavoro domestico fuori dal Decreto – Cura Italia

TERAMO – Nessuna misura per badanti e colf, il lavoro domestico rimane fuori dal Decreto – Cura Italia, solo sospensione dei contributi di quattro mesi a partire da febbraio per le famiglie che hanno badanti e colf. La Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri, contattata di frequente in questi giorni, fornirà informazioni dettagliate alle famiglie preoccupate che avevano chiesto chiarimenti in merito.

“La situazione è drammatica – afferma la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri -, numerosi anziani si stanno ritrovando senza assistenza domiciliare, molte badanti non si presentano volontariamente al lavoro per paura di contrarre il Covid-19, mentre tante altre vengono lasciate a casa per effetto dello smart working e del lavoro svolto da casa.

Un dramma nel dramma in un momento difficilissimo come questo in cui molti nostri anziani stanno rimanendo senza assistenza e rischiano di morire soli. Situazione ancora più difficile per le badanti che lavorano in nero, che non hanno nessuna tutela e non potranno neanche stipulare accordi temporanei con il datore di lavoro, facendo emergere, così, la precarietà di un settore tutto da rivedere”.