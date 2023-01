Bolognano, ex scuola Piano d’Orta: al via l’ultima parte dei lavori

Il Sindaco Di Bartolomeo: “La sala polivalente in memoria di Anna Maria Chiacchia. A primavera la struttura tornerà pienamente fruibile”

BOLOGNANO – “Parte lunedì prossimo, 16 gennaio, il terzo e ultimo lotto di lavori di manutenzione straordinaria e di risparmio energetico nell’ex scuola materna, a Piano D’Orta di Bolognano, in via dell’Infanzia, per un importo complessivo di 50 mila euro, assegnati dal Ministero sulla linea di finanziamento del Pnrr ‘Interventi per la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni’”. Lo rende noto il sindaco, Guido di Bartolomeo, che evidenzia come “finalmente si potrà concludere l’opera di riqualificazione di un immobile inutilizzato da ben 25 anni perché lasciato in stato di totale abbandono e ricordo – aggiunge – che i lavori precedenti hanno riguardato la ristrutturazione e l’adeguamento del primo piano, i cui locali sono già stati assegnati alla parrocchia e ad Ecad17, per lo svolgimento delle rispettive attività.

Gli interventi in questione, invece, riguardano il piano terra la cui intera area, di circa 300 mq, sarà adibita a sala polivalente e riservata ad esclusivo utilizzo dell’amministrazione comunale per fini istituzionali. Abbiamo il piacere di intitolarla ad Anna Maria Chiacchia, in sua memoria e delle opere di bene da lei compiute. La nostra concittadina, infatti, venuta a mancare nel 2016, catechista e responsabile dell’ufficio pastorale della parrocchia, si era particolarmente distinta per il suo prodigarsi in favore delle famiglie e dei più bisognosi del paese. La struttura sta tornado a nuova vita – conclude il Sindaco – e conto di inaugurala entro la prossima primavera, prima di renderla pienamente fruibile per la collettività”.