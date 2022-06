Bolognano, costruzione palestra Piano d’Orta: ecco quando sarà pronta

Il Sindaco: “Risultato importante, l’impianto sportivo da sempre mancante sarà, da settembre, a servizio della scuola e della Comunità”

BOLOGNANO – “Per l’inizio del prossimo anno scolastico la scuola di Piano D’Orta, dell’ Istituto comprensivo Alberto Manzi, avrà la propria palestra e i lavori di costruzione partono lunedì prossimo, 6 giugno”. Lo rende noto il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, che ricorda come “il progetto, dell’importo complessivo di 270 mila euro – finanziato con delibera 47/2009 e Cipe n.110/2017 – redatto dall’ing. Paolo Zazzara, avrà una estensione di circa 300 mq, un’altezza di 6 metri ed una struttura in cemento armato e sarà realizzato nel rispetto delle norme del Piano Territoriale Paesaggistico. Finalmente la scuola in via Provinciale, sarà dotata di un impianto sportivo – da sempre mancante – a servizio della popolazione studentesca e non solo. Sorgerà, infatti, una struttura polifunzionale, tanto desiderata dalla Comunità. E’ un grande risultato per il nostro territorio e vado fiero del complesso lavoro svolto senza il quale i cittadini rimarrebbero ancora privi di un importante servizio.

Il piano di realizzazione dell’opera, infatti, era chiuso nel cassetto da oltre 4 anni, a causa di un vincolo posto da Ferrovie dello Stato e all’inizio del mio mandato, nel giugno 2019, ho subito intrapreso i rapporti con la sede di Ancona dell’ente statale per l’eliminazione dell’intoppo burocratico che non mi permetteva di portare a compimento l’approvazione del progetto esecutivo per l’utilizzo del finanziamento. Sono occorsi quasi due anni di trattative che, grazie ad un atto di sottomissione che ho firmato, hanno portato al positivo esito. Un passaggio determinante che il sottoscritto ha deciso di intraprendere per sbloccare definitivamente la situazione di stallo e consegnare al nostro territorio una palestra, moderna, funzionale e di prossimità”. La nota del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.