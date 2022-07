Bocce, Marco Di Nicola conquista l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2022

REGIONE – Italbocce chiude i Giochi del Mediterraneo 2022 di Orano, in Algeria, con un discreto bottino. La spedizione azzurra conclude la kermesse con un medagliere costellato di due ori, quattro argenti e tre bronzi. Un totale di nove medaglie, che permettono all’Italia Team di fare un bel balzo in avanti nel medagliere generale.

Tra le medaglie d’oro arriva quella dell’abruzzese Marco Di Nicola che in coppia con il lombardo Mattia Visconti (che ha conquistato l’oro anche nell’Individuale), vince nella specialità Raffa. Il duo azzurro supera, in finale, 12-7 la coppia di San Marino, formata da Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni.

Marco Di Nicola, 28 anni di Pescara è tra gli atleti più forti della nostra regione e attualmente milita nel campionato di massima serie nella squadra Nova Inox Mosciano.

Un grande risultato per il pescarese ma anche per tutto l’Abruzzo bocciofilo che gioisce per l’importante traguardo raggiunto.

In particolare arrivano le congratulazioni del Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori: “A Marco Di Nicola le mie congratulazioni unite a quelle di tutto il Consiglio Regionale. Un successo che ci inorgoglisce e rappresenta uno sguardo fiducioso verso il futuro, certi che il talento di Marco avrà modo di emergere ancora molto e a lungo. Non va dimenticato che anche grazie al suo contributo, la Nova Inox Mosciano ha chiuso la regular season al primo posto e ha conquistato l’accesso alle Final Four che si disputeranno a San Giovanni in Persiceto, sabato 9 e domenica 10 luglio”.

“Questo oro è un risultato che mi emoziona molto e mi rende estremamente felice; rappresenta un tassello importante frutto di anni di lavoro e allenamento” ha dichiarato Marco Di Nicola dall’Algeria.