Bocce, Hammer Pineto – S. Angelo Montegrillo 4-4: il racconto

PINETO – Sabato 18, al Bocciodromo Comunale di Pineto, davanti a un pubblico numeroso i padroni di casa dell’Hammer Pineto hanno ospitato la società S. Angelo Montegrillo di Perugia, la favorita per la vittoria finale e prima in classifica a punteggio pieno in cui milita il pluricampione del mondo Di Nicola Giuliano.

L’incontro, valevole per il Campionato di A2, è parso fin dalle prime battute equilibrato ma alla fine dei primi 4 set, S. Angelo Montegrillo andava al riposo sul 3 a 1 con la doppia vittoria nell’individuale di Giuliano Di Nicola e il pareggio nei due set di terna. Nel secondo turno la coppia De Luca – Covone vinceva le due coppie e mentre nell’altro campo ancora Di Nicola, accompagnato da un ottimo Palazzetti, vinceva la prima coppia contro Adorante e Marrancone, si iniziava l’ultimo set con Perugia avanti 4 a 3.

Ma con grandi giocate e trascinati da un caloroso pubblico di casa nonché dalla panchina, la coppia di casa è riuscita ad aggiudicarsi il set finale e portare l’incontro sul 4 pari. L’Hammer Pineto allenata dal mister Ariano Martella, è composta dai seguenti atleti: Adorante Manuel, Cassarino Boris, Covone Aniello, De Luca Alessandro, Marrancone Federico e Petraccia Cristiano arruolato da sabato scorso, pinetese doc e uomo squadra (non presente nella foto).

Sabato 25, per la sesta giornata, l’Hammer Pineto è stata ospite della Civitanovese vincendo anche fuori casa.