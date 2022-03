Bocce, Campionati di Promozione in Abruzzo e Servizio Civile a L’Aquila

Scadrà il prossimo 9 marzo il Bando per le domande di Servizio Civile Universale che vede coinvolta anche la FIB con un posto disponibile a L’Aquila

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Saranno mesi in fermento i prossimi per il mondo bocciofilo abruzzese. A breve scadranno le iscrizioni per Campionati di Promozione di Società 1°, 2°, 3° categoria specialità Raffa della FIB (Federazione Italiana Bocce) e saranno diverse le squadre abruzzesi che parteciperanno. Nei prossimi mesi, inoltre, avranno luogo i Campionati Provinciali e Regionali, ma si progettano anche ulteriori manifestazioni. Un calendario corposo con un buon ventaglio non solo di carattere regionale ma anche nazionale. In particolare le manifestazioni Nazionali saranno oltre la decina e comprenderanno l’Alto Livello Major, l’Alto Livello, Sport per tutti ma anche una tappa del Circuito Prestige che è riservato agli atleti Under 15 e Under 18.

Anche sul settore giovanile si sta investendo molto continuando a cercare nuovi Educatori Sportivi Scolastici e aggiornare con corsi specifici quelli già in organico per offrire sempre dei tecnici di alto profilo. Novità interessanti anche nel settore paralimpico, con attività presenti a Lanciano, Roseto e Pescara e nel settore femminile con 4 Società (Rosetano, San Salvo, Vicoli-Civitaquana e Tucceri).

Scadrà inoltre il prossimo 9 marzo il Bando per le domande di Servizio Civile Universale che vede coinvolta anche la FIB con un posto disponibile a L’Aquila dedicato ai giovani che desiderano svolgere un’importante esperienza formativa e professionale. Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi, per un impegno settimanale di 25 ore ed un compenso mensile di 444,30 €.

La presentazione della domanda avviene esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata (domandaonline.serviziocivile.it) su cui sarà possibile scegliere il progetto per cui partecipare alla selezione.

“Si prospettano mesi interessanti su tanti fronti- ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori- Abbiamo tanta carne sul fuoco e l’intento è di fare sempre meglio per offrire alternative di sport, divertimento, inclusione e crescita. Guardiamo con ottimismo al futuro sperando di uscire quanto prima e definitivamente da questa pandemia e riprendere le nostre attività al 100%”.