PESCARA – Nella splendida cornice del palazzo Aurum, l’UEAM (Ufficio Europa area metropolitana Pescara-Montesilvano-Spoltore) ha tenuto un nuovo evento di formazione e diffusione sui temi delle politiche europee e dei programmi di finanziamento. Il workshop sul programma “LIFE”, con un focus sui temi della Biodiversità, dell’Economia circolare e delle Azioni di Adattamento ai cambiamenti climatici, ha visto la partecipazione dei responsabili del Punto di contatto nazionale del programma gestito dalla Commissione Europea. Federico Benvenuti e Carmen Gangale, referenti per la Direzione Generale “Attività europea e internazionale” presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, hanno approfondito i temi, le opportunità e le modalità di partecipazione ai bandi di prossima uscita.

A seguire sono intervenuti i responsabili dei progetti attualmente in fase di implementazione sul territorio regionale abruzzese, in primis quelli gestiti da Regione Abruzzo, come “Agreenet”, “Life 3H” e “Calliope”, per passare poi a progetti legati alla produzione industriale come “Life all in”, gestito da Fameccanica, e “Life bitmaps”, che vede nel suo partenariato, BFC , uno spin-off dell’Università dell’Aquila. A chiudere la rassegna, due progetti legati ai problemi generati dalla difficile coesistenza tra uomo e animali come “Life delfi” e“Life safe crossing”.

Il consigliere comunale delegato alle Politiche Europee, Salvatore Di Pino, ha dichiarato: “Con l’ appuntamento di oggi abbiamo acceso i riflettori sulle capacità progettuali dell’Abruzzo ma soprattutto abbiamo mostrato la via da seguire affinché la tutela ambientale non rimanga uno slogan. Con lo studio e la ricerca si possono ideare soluzioni e declinarle sul territorio sviluppando la capacità di intercettare fondi, come quelli messi a disposizione dal programma LiFe UE”.