TERAMO – Torna in piazza Martiri la festa di Bimbimbici, organizzato da FIAB Teramo e UNICEF, in collaborazione con Bicincittà UISP e CSI, con il Patrocinio del Comune di Teramo, della Provincia di Teramo, BIM, RUZZO e tanti altri importanti sostenitori e associazioni che hanno aderito supportati dall’attenta regia del CSV.

“Un segnale importante! Ci auguriamo che in futuro tutte le associazioni, enti e amministrazioni, possano remare insieme verso un mondo più libero e sicuro per i nostri bambini! Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB, per promuovere la mobilità attiva tramite l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. Tutti a pedalare in città per chiedere le strade scolastiche e una città 30. Nel weekend dell’11-12 maggio 2024 in tantissime piazze di tutta Italia. Giochi ed esercizi per imparare divertendosi a mantenere l’equilibrio, pedalare, frenare, fermarsi seguire percorsi obbligati evitando ostacoli. Faremo anche conoscere la bicicletta e le regole base della circolazione. Pedalata di circa 3 km, non competitiva, per bambini e bambine accompagnati da genitori e amici. Per i più piccoli gimcana in piazza con eventi per l’educazione stradale con la partecipazione di agenti della Polizia di Stato in bicicletta.

Quest’anno l’evento è organizzato insieme all’UNICEF a seguito dell’accordo nazionale firmato da UNICEF Italia con FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per promuovere i diritti dell’infanzia legati al tema della salute e della sostenibilità ambientale. In Italia, infatti, per molti bambini e ragazzi il diritto alla mobilità attiva è limitato a causa di stili di vita tanto consolidati quanto nocivi. Questo diritto è alla base della loro salute attuale e da futuri adulti. UNICEF Italia e FIAB si impegnano quindi a realizzare e implementare attività e iniziative per restituire alle persone più giovani questo fondamentale diritto, a cominciare dalla mobilità attiva a piedi e in bicicletta nei percorsi casa-scuola.

L’utilizzo eccessivo dell’auto privata è uno dei fattori che contribuiscono all’allarmante fenomeno del sovrappeso e dell’obesità minorile, estremamente grave nel nostro Paese, e al contempo è una delle principali fonti di inquinamento atmosferico, con elevatissime concentrazioni proprio presso le scuole, sia di grandi che piccole città, dove quotidianamente si formano ingorghi di auto negli orari di ingresso e uscita. UNICEF Italia e FIAB, insieme per diffondere buone pratiche.

UNICEF e FIAB mettono poi l’accento sull’importanza di promuovere presso le bambine e i bambini la conoscenza dei mezzi di mobilità sostenibile attiva, in particolare l’utilizzo della bicicletta, sia come strumento di gioco e di emancipazione, sia quale mezzo capace di garantire inclusione e pari opportunità sociali, economiche e di mobilità individuale” è la nota di Fiab Teramo.

Itinerario: Partenza da piazza Martiri della libertà, via Melchiorre Delfico, via Albi, Via Capuani, via della verdura, via Nicola Palma, Via Torre bruciata, via del baluardo, via Noè lucidi, corso de Michetti, corso Cerulli, via San Berardo, via Paladini, Via Carducci, via Delfico, via Albi, corso San Giorgio. Totale distanza 3 km.

Orari: 9:30 raduno 10:00 partenza escursione nelle vie della città