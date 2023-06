Bimbi in piazza a San Nicolò a Tordino: programma 2023

La VI edizione della manifestazione si svolgerà dal 21 al 25 giugno nella frazione teramana: gonfiabili, musical, trampolieri, truccabimbi, concerti, laboratori, stand gastronomici e maratona solidale

TERAMO – Presentata il 15 giugno mattina mattina negli spazi del centro multiculturale Ca.Fé di San Nicolò a Tordino (Teramo) la VI edizione di “Bimbi in piazza” che dal 21 al 25 giugno animerà la frazione con un calendario ricco di eventi gratuiti. La manifestazione è organizzata dall’ASD Sannicolese 2011 col supporto del Comune di Teramo, del Bim e di sponsor. La conferenza stampa di presentazione del programma è stata tenuta da Gianluca Pierannunzi e Lorena Sistilli dello staff organizzativo, ed ha visto la partecipazione del sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e dell’assessore alla Rivitalizzazione e rigenerazione economica e culturale di Teramo città capoluogo Antonio Filipponi.

Pierannunzi ha illustrato il programma che nei cinque giorni vedrà in piazza Progresso musica dal vivo, esibizioni di magia, artisti di strada, bolle di sapone, musical per bambini, gonfiabili e truccabimbi. Diversi i momenti di respiro internazionale con ospiti di altissimo livello quali la Compagnia dei Folli, che si esibirà nella serata del 22 giugno; il Circo Zahir, in scena venerdì 23 giugno; Ernesto Planas col suo show di magia sabato 24 giugno e lo spettacolo di bolle di sapone dell’artista argentino Mariano Guz domenica 25 giugno. Tutte le serate avranno ampi spazi musicali e fra gli ospiti più attesi c’è l’Orchestra popolare La Notte della Taranta, venerdì 22 giugno.

Bimbi in piazza per il secondo anno proporrà la Maratonina solidale “Run for children” che si svolgerà sabato 24 giugno alle ore 11 con partenza da piazza Progresso. Il ricavato, ha spiegato Lorena Sistilli, sarà devoluto in beneficenza ad associazioni che si occupano di bambini.

Il sindaco D’Alberto e l’assessore Filipponi, nel ringraziare l’ASD Sannicolese per l’impegno profuso negli anni nell’organizzazione della manifestazione, hanno sottolineato l’importanza sociale di Bimbi in piazza per la capacità di coinvolgere la comunità, a partire dalle scuole, offrendo momenti ludici, ricreativi e solidali inclusivi e di qualità. La manifestazione prenderà il via il 21 giugno alle ore 18 con una parata che muoverà dai giardini “Ernino D’Agostino” del centro Ca.Fé fino a piazza Progresso.

PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO

ore 18:00 – Parata iniziale con sfilata da Ca.Fé a piazza Progresso

ore 18:15 – Apertura Area giochi, gonfiabili, mascotte e trucca bimbi

ore 18:30 – Esibizioni Istituto comprensivo Te4

ore 21:00 – Musical per bambini: “OCEANIA”

ore 22:00 – Musica dal vivo: BIM BUM BAM CARTOON BAND

(concerto spettacolo con le più belle canzoni dei cartoni animati con

mascotte e personaggi)

GIOVEDI’ 22 GIUGNO

ore 17:00 – Apertura Area giochi, gonfiabili, mascotte e trucca bimbi

ore 18:00 – Esibizioni Istituto comprensivo Teramo4

ore 21:00 – Spettacolo di Teatro di strada e Artisti di strada: COMPAGNIA

DEI FOLLI

ore 22:00 – Musica dal vivo: MOONSKIN (Cover Band MANESKIN da

Tali e Quali show Rai)

VENERDI’ 23 GIUGNO

ore 17:00 – Apertura Area giochi, gonfiabili, mascotte e trucca bimbi

ore 18:00 – Esibizioni Istituto comprensivo Te4

ore 21:00 – Spettacolo di magia comica: CIRCO ZAHIR

ore 22:00 – Musica dal vivo: ORCHESTRA POPOLARE LA NOTTE

DELLA TARANTA

SABATO 24 GIUGNO

ore 11:00 – 2^ MARATONINA SOLIDALE “Run for children”

ore 13:00 – Pranzo in piazza

ore 16:00 – Orchestra dell’Istituto TE4 Indirizzo musicale

ore 17:00 – Apertura Area giochi, gonfiabili, mascotte e trucca bimbi

ore 19:00 – Esibizione della FREEDOM STUDIO DANZA

ore 20:00 – SHOW DI MAGIA ERNESTO PLANAS

ore 21:00 – Musical per bambini: ENCANTO

ore 22:00 – Musica dal vivo: PARTY 90 con ROBY SANTINI

DOMENICA 25 GIUGNO

ore 11:00 – Dimostrazione KARATE Palestra Wellness

ore 13:00 – Pranzo in piazza

ore 17:00 – Apertura Area giochi, gonfiabili, mascotte e trucca bimbi

ore 17:30 – Esibizione danza ASD ARTE IN SCENA

ore 20:00 – Spettacolo di BOLLE DI SAPONE (Mariano Guz)

ore 21:00 – Musical per bambini: PRINCESS SHOW (lo spettacolo dei

principi e principesse)

ore 22:00 – Musica dal vivo: MATTEO BORGHI e la sua Band