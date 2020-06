Bilanci delle associazioni, se ne parla in Pillole formative: ecco quando

L’appuntamento con “I nuovi schemi di bilancio per gli ETS” è previsto per mercoledì 10 giugno alle 18 in diretta sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo

REGIONE – Dopo l’ottimo riscontro in termini di visualizzazioni e interazioni ottenuto dal primo evento dedicato alla ripartenza delle attività degli enti di Terzo Settore a seguito della chiusura forzata di questi mesi, il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo annuncia la seconda puntata del ciclo Pillole formative, iniziativa che si inserisce all’interno del progetto Animazione digitale, che punta a mantenere un diretto contatto con le associazioni del territorio anche in questo periodo di lontananza fisica.

L’appuntamento è per mercoledì 10 giugno alle ore 18:00 in diretta sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo con la nuova pillola intitolata “I nuovi schemi di bilancio per gli ETS: operazione formale o un nuovo modo per far conoscere l’associazione?”.

A partire dall’esercizio 2021 il Terzo Settore avrà a disposizione modelli unificati di rendicontazione. Così come per le società e gli altri soggetti non profit, infatti, anche gli ETS avranno l’obbligo di redigere il proprio bilancio consuntivo utilizzando schemi uniformi, secondo quanto previsto dal nuovo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020.

Ospiti di Michela Di Michele, per illustrare l’argomento e per rispondere alle domande del pubblico, saranno Piero Stanchi del CSV Abruzzo, esperto in materia contabile e rendicontazione economico sociale degli ETS, e Fabrizio Ferrati, dottore commercialista, consulente del CSV in materia contabile, tributaria e raccolta fondi. Gli interessati potranno proporre in diretta i loro quesiti attraverso la chat dedicata.

Alba Impicciatore dell’Associazione Sordi Italiani di Teramo curerà la traduzione in tempo reale nella Lingua Italiana dei Segni. L’incontro avrà una durata di circa 45 minuti. Dopo la diretta il video dell’evento resterà disponibile sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo.

Già in programma anche i successivi appuntamenti: il 24 giugno sarà la volta degli statuti delle organizzazioni dopo l’attuazione del Decreto legislativo 117/2017; l’8 luglio invece si affronterà il tema delle polizze assicurative per il Terzo Settore.