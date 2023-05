Bicincittà 2023 a Pescara: novità, programma e percorso

PESCARA – “Continua il maggio di grande sport per la città di Pescara. Dopo la partenza del Giro d’Italia e i 1.600 atleti della Maratonina del Mare, sabato e domenica prossimi, 20 e 21 maggio, tutti in sella per la 35esima edizione di Bicincittà, che quest’anno, per la prima volta, approderà nelle vie più periferiche, a partire dalla strada pendolo, per far scoprire ai ciclisti la straordinaria rete di piste ciclabili che l’amministrazione comunale ha realizzato negli ultimi quattro anni. Grandi protagonisti saranno i bambini dei nostri Istituti comprensivi che animeranno piazza Salotto, punto di partenza e di arrivo, già dal sabato pomeriggio, per un fine settimana di grande festa”. Lo ha ufficializzato l’assessore allo Sport Patrizia Martelli durante la conferenza stampa promossa per presentare l’edizione numero trentacinque di Bicincittà, con il vicesindaco Gianni Santilli assessore all’Edilizia scolastica, l’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia, Umberto Capozzucco per la Uisp, con Luciano Ferrero e Cristina Tarquini, e con il maestro Antonella De Angelis in rappresentanza dell’Ail.

“L’edizione 2023 – ha sottolineato il vicesindaco Santilli – ha visto il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di primo grado protagoniste di un concorso di idee sul tema della bici e della mobilità sostenibile. La partecipazione è stata straordinaria e domenica mattina presenteremo tutti i lavori realizzati, compresa un’inchiesta giornalistica”.

“Appena due settimane fa Pescara ha avuto l’onore e il privilegio di ospitare la partenza del Giro d’Italia, la settimana scorsa abbiamo mobilitato il territorio con la Maratonina del Mare, il prossimo fine settimana occhi puntati sull’appuntamento tradizionale con Bicincittà – ha detto l’assessore Martelli -, iniziativa che si svolge su scala nazionale e che mira a promuovere il rispetto per l’ambiente, per una migliore qualità dell’aria e per stimolare l’uso della bicicletta. Domenica vivremo il tradizionale corteo di colori e due ruote per ricordare a tutti che una mobilità sostenibile è possibile, che muoversi sulle due ruote fa bene alla salute e soprattutto ci aiuta a costruire città più vivibili e a misura di famiglia. E quest’anno abbiamo deciso di abbinare all’evento un momento di coinvolgimento delle scuole per le quali quattro mesi fa circa abbiamo bandito un concorso ad hoc proponendo la realizzazione di lavori laboratoriali su quattro aree tematiche: grafica-pubblicitaria, giornalistica, musicale e sostenibilità. Gli Istituti comprensivi che hanno partecipato sono l’1, il 2, 3, 4, 6 e 8.

E saranno proprio gli studenti a tenere a battesimo l’apertura della manifestazione, sabato 20 maggio, in piazza della Rinascita, alle ore 17.30 con l’esibizione dell’Orchestra e del Coro degli alunni dell’Istituto Comprensivo Pescara 8; seguirà la rappresentazione de ‘La Ruota dei Colori d’Abruzzo’ degli alunni dell’Istituto comprensivo Pescara 10. Domenica 21 maggio prima della gara ci sarà l’esposizione di tutti i lavori prodotti da tutte le scuole e alle 10 in punto partirà la pedalata cicloturistica, in contemporanea con tutte le altre città italiane, che percorrerà piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Venezia, corso Vittorio Emanuele, il ponte Risorgimento, viale Marconi, la rotonda con viale Pindaro, via Falcone e Borsellino, via Alento-via Lo Feudo, sottopasso tratto stradale per la strada pendolo, la Strada Pendolo, via Enzo Tortora, via Lago di Capestrano, via San Luigi Orione (dinanzi alla sede della Tua), via Aterno, Ponte della Libertà, via del Circuito, via Gran Sasso, Ponte Flaiano, Lungofiume dei Poeti, Lungofiume Paolucci, Lungomare Matteotti e Nave di Cascella”.

“Il percorso dell’edizione 2023, la prima dopo la pandemia – ha detto la Tarquini – porterà per la prima volta i partecipanti in una parte più periferica della città per consentire ai nostri ragazzi di scoprire la rete delle piste ciclabili realizzate su Pescara dall’amministrazione e anche le zone riqualificate del nostro territorio”.

“Le iscrizioni alla pedalata si potranno fare il sabato pomeriggio, dalle 17.30 alle 20.30, e anche la domenica mattina – ha aggiunto Ferrero -, per la partecipazione è previsto il versamento di una quota volontaria e i contributi raccolti andranno in parte a finanziare Casa Ail. Tra i premi è previsto il sorteggio di tre nuove biciclette per i partecipanti”.

“Bicincittà – ha spiegato l’assessore Albore Mascia – rientra a pieno titolo tra gli eventi che si sposano perfettamente con la politica della sostenibilità ambientale della nostra amministrazione, e che ha ispirato il progetto del Pedibus rivolto proprio agli studenti che riscoprono il piacere e il dovere di andare a scuola a piedi. I cambiamenti climatici che stiamo vivendo ci impongono una presa di coscienza tempestiva e non ci permettono di posticipare ulteriormente provvedimenti importanti per rispettare la nostra terra”.