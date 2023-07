Bici elettriche e monopattini: campagna di sensibilizzazione a Chieti

Sindaco e comandante Di Giovanni: “Tante le segnalazioni dalla cittadinanza, in attesa che le nuove regole entrino in vigore al via maggiori controlli sulla sicurezza di chi guida questi mezzi e quella degli altri utenti stradali”

CHIETI – “Al via un’azione di sensibilizzazione alla sicurezza stradale diretta ai possessori di bici elettriche e monopattini. L’Amministrazione e la Polizia municipale, in sintonia con quanto richiesto anche dal tavolo dell’ordine e sicurezza pubblica della Prefettura, programmeranno una serie di controlli mirati sulla città, in linea con una maggiore presenza sul territorio che ogni estate vede il potenziamento delle pattuglie, nonché in vista delle nuove norme del Codice della strada che riguarderanno proprio la circolazione di questi veicoli”, annunciano il sindaco Diego Ferrara e la comandante della Polizia Municipale, Donatella Di Giovanni.

“La sicurezza prima di tutto. Sono tante le segnalazioni che la Polizia Municipale riceve ogni giorno, per tale ragione riteniamo che sia opportuno, oltre che utile, un’azione di semplice controllo, finalizzata a sensibilizzare a condotte che diventeranno regole appena il Decreto diventerà legge ed entrerà in vigore con le rispettive sanzioni – riprendono – Monopattini e bici elettriche saranno tenuti al rispetto delle stesse regole che riguardano i motocicli, sia per la sicurezza di chi li guida, che dovrà indossare il casco e dovrà registrare il mezzo con una targa, ma anche quella degli altri utenti della strada. Nelle prossime settimane, particolare attenzione sarà riposta alla tutela della pubblica incolumità, a partire dal rispetto del senso di marcia e della velocità, che sono sempre più spesso causa di intralci del traffico e incidenti che coinvolgono sia auto e sia pedoni. Queste condotte saranno al centro dei controlli anche perché il decreto, una volta in vigore, introdurrà delle precise sanzioni a chi contravviene alle regole. Il nostro intento è quello di condividere un percorso che è a beneficio di tutti e che sarà importante per migliorare circolazione e sicurezza stradale che sono le priorità”.