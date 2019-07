Beatrice Giroldi, chiusura con il botto per la Pallavolo Teatina

La ventiquattrenne alzatrice mantovana: «Ho accettato una squadra ambiziosa e un progetto irrinunciabile. Girone difficile, ma il roster è di ottimo livello»

CHIETI– La Pallavolo Teatina 2019/2020 avrà in cabina di regia una giocatrice di categoria superiore. Beatrice Giroldi, classe 1995, ha infatti disputato le ultime stagioni in A2, con la maglia del Montecchio, squadra con la quale aveva vinto, tre anni fa, il campionato di B1. Prima ancora, un’altra promozione, dalla B2 alla B1, con la maglia dell’Isernia, per la giocatrice originaria di Curtatone, in provincia di Mantova. Un innesto dunque di assoluto valore, un elemento di esperienza che porta mentalità vincente e tutte le sue qualità tecniche:

“Sono un’alzatrice che predilige il gioco veloce, ma che sa anche di doversi adattare alle caratteristiche delle compagne con le quali gioca. Ancora più importante, sono una giocatrice abituata a lottare, che ci mette sempre tanta grinta e non si arrende mai. Ho accettato la proposta della Teatina perché ho visto una società ambiziosa, che vuole crescere ulteriormente, e perché mi è stato presentato un progetto tecnico al quale era impossibile dire di no. Non conosco personalmente Giorgio Nibbio, pur abitando a poche decine di chilometri di distanza dal suo paese, ma certo lo conosco di fama e per le sue qualità. Tra le nuove compagne, ho affrontato come avversarie Simona Galiero, Valentina Torrese e Sara Gotti, ma sono ansiosa di conoscere anche le altre.

Avere un gruppo unito, lavorare insieme in palestra, giorno dopo giorno, è il primo fondamentale passo verso qualsiasi successo, poi arrivano le qualità tecniche e fisiche di un roster che mi sembra di assoluto livello. Il girone D è certamente molto impegnativo, dalla mia precedente esperienza a Isernia ho imparato che i campi del Sud possono essere molto caldi, in più le numerose e lunghe trasferte che ci attendono saranno un fattore di difficoltà ulteriore, oltre al fatto che le nostre avversarie vorranno sempre fare bella figura contro di noi e metterci in difficoltà. Insomma sarà una stagione difficile, ricca di sfide e di insidie ma, proprio per questo, bellissima da vivere, e dobbiamo affrontarla consapevoli del fatto che ci sarà tanto da lavorare, ma anche che potremo divertirci e che abbiamo tutto per fare bene”.