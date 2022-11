“BeatleStory – The Fabulous Tribute” in concerto a Tagliacozzo [FOTO]

Un teatro gremito di pubblico inaugura la nuova stagione di prosa, musica e cinema 2022/2023 del Talia di Tagliacozzo

TAGLIACOZZO (AQ) – Ieri sera, domenica 20 novembre, grande successo di pubblico ad accogliere i “BeatleStory – The Fabulous Tribute” al Teatro Talia di Tagliacozzo che hanno inaugurato l’inizio della stagione di prosa, musica e cinema 2022/2023.

Uno show sentito e che ha saputo coinvolgere tutti i numerosi partecipanti in sala, che non hanno mancato di cantare e farsi trasportare a tempo dei più grandi successi della band londinese: da She Loves You a Twist and Shout, da Yesterday a All You Need Is Love per concludere infine con Hey Jude.

Una grande ripartenza, attesa e fortemente voluta dall’amministrazione Giovagnorio, dall’associazione Meta Aps e dalla Città di Tagliacozzo che fa ben sperare per il proseguo della stagione.

Prossimo appuntamento a domenica 11 Dicembre alle ore 18:00 con Il Tartufo con la regia di Domenico Ammendola, tratto dall’opera di Molière e prodotta da NoveTeatro, in onore del quattrocentesimo anno dalla nascita del famoso commediografo e attore francese.

I biglietti sono in vendita presso il Tagliacozzo Turismo – Info Point in piazza Duca degli Abruzzi e sulla piattaforma online Oooh.events. Per informazioni contattare il numero 329 9339837, collegarsi ai canali social del teatro o al sito www.teatrotalia.com, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@teatrotalia.com.