Beatles Tribute nel weekend dello Zanardi con i Magical Myster Four

PESCARA – Nuova settimana di appuntamenti allo Zanardi Pub di Pescara, andiamo a vedere quali. Partiamo da quello del martedi 8 ottobre con live music & drinks quindi mercoledì spazio a Fabiano & Co per ascoltare cover della musica italiana quindi il giovedì torna la rassegna “Suonacele Spin Off”, spazio dedicato a Artisti Emergenti, Inediti and Covers. Entriamo nel weekend con venerdì 11 all’insegna della musica dei Beatles con il tributo a cura dei Magical Mystery Four mentre sabato si balla con il dj set di Roby Liza. L’ingresso alle serate è gratuito.

I MAGICAL MYSTERY FOUR

Beatles Tribute Band formata da un gruppo di amici (Emanuele Mariani al basso, Lorenzo Gunnella alla batteria, Marco Silvestri e Francesco Carones alla chitarra) molto diversi tra di loro per carattere e gusti musicali ma accomunati dalla passione per il più grande gruppo di sempre: i Beatles.