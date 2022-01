TERNI – Slitta ancora l’esordio in questo 2022 per le ARAN Cucine Panthers Roseto: dopo il rinvio della partita di Terni, è ufficiale anche lo spostamento al 13 febbraio di quella sul campo di Frascati, originariamente in programma domani. La positività al Covid-19 di alcune nostre atlete rende ancora incerta la data del rientro in campo per le Pantere.

