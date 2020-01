Le Panthers Roseto conquistano il primo successo del 2020 a Roma

ROMA – Seguendo la scia di uno strepitoso 2019, le Baia del Re Panthers Roseto cominciano l’anno nuovo con un importantissimo successo esterno: il 42-51 maturato sul parquet del Basket Roma mantiene le ragazze di coach Ghilardi al secondo posto in classifica, chiudendo il girone d’andata con 11 vittorie e 2 soli KO. E sono due punti che acquistano ancora più valore viste le circostanze specifiche: il sempre insidioso rientro dalle festività e la doppia pesante assenza di Servadio (play titolare e top-scorer biancazzurra) e Rospo.

Nella Capitale arriva l’ennesima prova di carattere e personalità, conducendo per quaranta minuti contro una squadra in crescita e dal sicuro avvenire: l’architrave è come al solito l’approccio difensivo, con Roma tenuta ad appena 16 punti nel primo tempo. Ma anche nell’altra metàcampo Roseto, escludendo un piccolo passaggio a vuoto nel secondo periodo, trova buone risposte: su tutte quelle di Irene De Vettor, top-scorer biancazzurra a quota 16, e del duo Pallotta-Lucente anch’esso in doppia cifra.

A fare un passo in avanti però sono tutte le atlete scese in campo: dalla sempre più positiva Simona Di Giandomenico che firma il suo season-high con 8 punti a una granitica Olimpia Ramasco, decisiva nel finale di partita, e poi una stoica Francesca Marini che torna in campo dopo aver subito un violento colpo alla testa. C’è inoltre spazio anche per il positivo debutto tra le grandi della sedicenne Sophia D’Ippolito.

Gestito senza troppi patemi il finale di partita contro un’avversaria mai doma, le Pantere incamerano due punti preziosi in vista del tour de force che aprirà il girone di ritorno: dopo la sfida alla Pallacanestro Roma arriveranno infatti cinque scontri diretti consecutivi, il primo dei quali vedrà la capolista San Raffaele di scena al PalaMaggetti domenica 19 gennaio con inizio alle 18:30.

La nostra atleta Simona Di Giandomenico dopo il successo:

“É stata una partita difficile e molto fisica, in cui nonostante le assenze importanti siamo state brave a giocare sempre di squadra. La svolta è stata nel quarto periodo, in cui siamo riuscite ad allungare e poi a mantenere il vantaggio. Siamo soddisfatte di questo girone d’andata, non ci aspettavamo di arrivare così in alto: adesso continueremo a lavorare duro in palestra, perchè ci crediamo e nel girone di ritorno vogliamo fare anche meglio!”

TABELLINO

BASKET ROMA-BAIA DEL RE PANTHERS ROSETO 42-51 (6-13; 16-22; 31-35)

ROSETO: Letizia Rosa, Sara Ambrosio, Asia Pineto, Simona Di Giandomenico 8, Francesca Trovarelli, Francesca Lucente 11, Claudia Pallotta 10, Giulia Cifeca, Francesca Marini 2, Olimpia Ramasco 4, Irene De Vettor 16, Sophia D’Ippolito. Coach: Franco Ghilardi.

RISULTATI 13° GIORNATA

Academy Latina-Magic Chieti 44-59

Antoniana Pescara-Roma XVI 62-54

Basket Roma-Baia del Re Panthers Roseto 42-51

Orvieto-Esquilino 40-79

Pallacanestro Roma-San Raffaele 40-70

SMIT Roma-Virtus Aprilia 38-58

Stella Azzurra-Elite Roma domani ore 21:00

CLASSIFICA

San Raffaele 24

Baia del Re Panthers Roseto 22

Virtus Aprilia 22

Esquilino 20

Stella Azzurra 18*

Elite Roma 14*

Antoniana Pescara 14

Roma XVI 12

Orvieto 10

Magic Chieti 8

Basket Roma 6

SMIT Roma 4

Pallacanestro Roma 4

Academy Latina 2

PROSSIMO TURNO

SMIT Roma-Magic Chieti (sabato 11, ore 18.45)

San Raffaele-Esquilino (sabato 11, ore 19:00)

Antoniana Pescara-Elite Roma (sabato 11, ore 19:00)

Pallacanestro Roma-Baia del Re Panthers Roseto (sabato 11, ore 19:30)

Academy Latina-Orvieto (sabato 11, ore 20:00)

Stella Azzurra-Aprilia (domenica 12, ore 15:45)

Basket Roma-Roma XVI (domenica 12, ore 20:00)