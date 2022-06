Basket in carrozzina, 19° Memorial Ronald Costantini trofeo Gigi Coruzzi

GIULIANOVA – Presentata questa mattina, nella storica sede della Polisportiva Amicacci, in via Galilei, la diciannovesima edizione del Torneo Internazionale di basket in carrozzina “Memorial Ronald Costantini” trofeo “Gigi Coruzzi”. Patrocinato dalla Regione Abruzzo e dalle Città di Giulianova, Alba Adriatica e Pineto, il torneo vedrà sfidarsi formazioni di Italia, Canada, Spagna e Polonia. Il fischio d’inizio, martedì 7 giugno; quello finale la domenica successiva, 12 giugno. Le partite si disputeranno nei palazzetti di Giulianova, Alba Adriatica e Pineto.

Il programma è stato illustrato questa mattina, alla presenza del Sindaco Jwan Costantini, dal presidente della società Edoardo D’Angelo, dal patron Peppino Marchionni, dall’atleta Galliano Marchionni.

“L’ Amicacci Abruzzo conferma di essere una grande opportunità – ha commentato il Sindaco Costantini – Un’opportunità per la passione agonistica che alimenta da anni, per la cultura sportiva che diffonde, per la testimonianza d’inclusività e per i valori umani e sociali che rappresenta, per la promozione del territorio di cui si fa garante. Noi amministratori, con le famiglie, i cittadini, gli amanti dello sport, non possiamo che tornare ad esprimere la nostra riconoscenza e, quest’anno più che mai, il nostro massimo apprezzamento per gli straordinari traguardi raggiunti e l’entusiasmo con cui si promuovono iniziative, come questo diciannovesimo “Memorial Ronald Costantini”, esperienze imperdibili di sana competizione, di crescita, di incontro”.