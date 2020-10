Bari – Teramo calcio: dove vedere la diretta della partita in streaming

Trasferta pugliese domenica 4 ottobre alle 15 per la squadra di Paci che dopo l’ottimo avvio di campionato con il Palermo cerca conferme

BARI – Domenica 4 ottobre alle 15 trasferta a Bari per il Teramo che forte del brillante esordio stagionale in campionato contro il Palermo affronterà un altro blasonato avversario. Il match sarà trasmesso in diretta sullo streaming di Eleven Sport mentre per quella testuale c’è il supporto di Calciomagazine. Precedenti positivi per gli abruzzesi che non sono mai stati sconfitti al San Nicola: nel primo più recente fu 1-1 grazie al pari raggiunto nei minuti conclusivi mentre nel secondo ci fu in Coppa Italia il 3-0 a tavolino per lo sciopero a seguito del ripescaggio della Fiorentina per “meriti sportivi”.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

PACI ALLA VIGILIA

«Mi aspetto che il gruppo maturi sotto il profilo dell’atteggiamento mentale nella gestione delle difficoltà. Domani incontreremo una squadra che affronterà un campionato da protagonista, ma non faremo la vittima sacrificale, ce la giocheremo consci della forza dell’avversario. Ci saranno dei momenti complicati e lì mi aspetto da chi ha un pedigree migliore, la maturità di mandare messaggi all’interno della partita ai suoi compagni più giovani. Non sempre vince la più forte. A Reggio non abbiamo avuto una buona reazione dopo il gol subito, è fisiologico per un team che sta formando adesso una mentalità nuova, è lì che sta il percorso di crescita, anche negli allenamenti, il nostro focus risiede nel costante miglioramento.

Si può prendere gol, ma fallisci soltanto quando hai mollato e non permetto che questo accada alla mia squadra, perchè non possiamo controllare il risultato, ma l’atteggiamento sì. La squadra sta bene, stiamo valutando se ci sarà o meno Soprano visto che ha svolto differenziato.

Lasik? Ha bisogno di tempo, non è al massimo della condizione, ma ha sete di rivalsa, può ricoprire il ruolo di esterno difensivo, come già fatto in passato ad Avellino e Brescia, anche se ho la massima fiducia in Celentano. Tra i pali, invece, ho due ragazzi validi a disposizione, ma in questo momento Lewandowski è avanti nelle gerarchie.

Mercato? Festeggerò lunedì la chiusura, perchè ho grande voglia di iniziare un lavoro più profondo con il gruppo che ho a disposizione. Bari? Attacca con tanti uomini e ha grande qualità, ma noi preferiamo concentrarci sul nostro percorso di crescita. Dobbiamo essere bravi nel non farli ragionare, con aggressività e intensità».

L’ARBITRO DELL’INCONTRO

Sarà il sig. Paolo Bitonti della sezione di Bologna, a dirigere l’incontro di campionato tra Bari e Teramo, in programma domenica al “San Nicola”. Il fischietto bolognese sarà coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Pietro Lattanzi di Milano e Luca Valletta di Napoli, quarto ufficiale il sig. Cristian Robilotta di Sala Consilina. Nei due precedenti quello del 7 settembre 2019 quando il Teramo venne sconfitto 2-0 ad Avellino e il pareggio a Mestre del 28 agosto 2017.

PROBABILI FORMAZIONI

Bari (3-4-3): Marfella; Celiento, Minelli, Perrotta; Bianco, DeRisio, Sabbione, Marras, Ciofani, Candellone, Antenucci. Allenatore. Auteri

TERAMO – FOGGIA AL 18 NOVEMBRE

Visti i Com. Uff. n. 105/A e 106/A della F.I.G.C. pubblicati in data 1° ottobre 2020, la Lega Pro, a modifica di cui al Com. Uff. n. 3 DIV del 18.09.2020, ha disposto il rinvio delle prime tre gare di campionato di Bisceglie e Foggia. Teramo – Foggia, pertanto, valevole quale terza giornata del girone di andata ed inizialmente programmata per mercoledì 7 ottobre, è stata rinviata a mercoledì 18 novembre (ore 20:45).

Foto grafica tratta dalla pagina Facebook del Teramo Calcio