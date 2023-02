Balneari, mappature coste: soddisfatto Sigismondi (FdI)

REGIONE – “Fratelli d’Italia non molla la presa sulla questione dei balneari, abbiamo presentato al dl Milleproroghe un emendamento a favore della proroga della mappatura delle coste, fondamentale per definire e verificare le tante peculiarità esistenti nei nostri litorali. Si tratta di un significativo punto di partenza per garantire risposte alle aziende del settore che attendo risposte da troppo tempo e Fratelli d’Italia continuerà questa battaglia al loro fianco”. Lo dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

