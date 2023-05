Ballate stonate per nessuno in particolare, presentazione libro a Avezzano

AVEZZANO – Dopo la trilogia di racconti ispirata alle vite dei grandi del pugilato, che tra il 2020 e il 2022 lo ha visto partecipare anche ad alcuni festival di letteratura sportiva in giro per l’Italia come il “Premio Marciano” di Ripa Teatina e il “Foggia Festival Sport Story”, Domenico Paris torna alla narrativa “convenzionale” con una nuova silloge di nove short stories intitolata “Ballate stonate per nessuno in particolare”, pubblicata da La Gru Edizioni a fine aprile. In queste 152 pagine lo scrittore avezzanese riabbraccia quello che il noto critico Gian Paolo Serino, recensendo anni fa il suo “Roma Kaputt Mundi” (2015, Valletta Edizioni), definì “neon-realismo, un realismo al neon dove luce e ombra appartengono alla stessa sostanza di quella maledetta poesia che è la vita”, creando personaggi sanguigni che abitano una quotidianità, sia essa spesa in provincia che in una metropoli, mai artefatta da certa condiscendenza “letteraria”, nella quale chiunque di noi è costretto a sporcarsi le mani nel tentativo di trovare una qualche forma di salvezza e senza avere mai la certezza di una vera redenzione.

L’autore presenterà ad Avezzano il suo ultimo lavoro domenica 21 maggio alle ore 18 alla libreria Ubik, sita in Corso della Libertà 108. Modererà l’intervento Michela Bartolucci. “Ballate stonate per nessuno in particolare” è già disponibile sui principali store in Rete e sul sito della casa editrice www.edizionilagru.com e lo sarà presto negli scaffali di diverse librerie italiane.

CHI E’ DOMENICO PARIS

Domenico Paris è nato ad Avezzano nel 1977. Scrive di spettacoli, musica, libri e sport per Satisfiction, The walk of Fame e Boxeringweb.it e ha collaborato con varie testate nazionali e internazionali tra le quali, Metro, Il Foglio, Il Tempo, Gente, Class, La voce del Ribelle, Post.it e The Fashionable Lampoon. Ha pubblicato sei raccolte di racconti, La via difficile (Tracce, 2003), Fuorifuoco (GiveMeAChance, 2010), Roma Kaputt Mundi (Valletta, 2015), I medi sono il massimo (Absolutely Free, 2020), Il Massimo della passione (Absolutely Free, 2021), Professione Fenomeni (Absolutely Free, 2022) e un romanzo, Il ring è onesto (GiveMeAChance, 2013). Il suo sito (che contiene molte delle interviste effettuate nel corso della sua ultradecennale professione di giornalista e alcune recensioni dei suoi libri uscite su alcuni giornali italiani e non.