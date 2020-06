Avezzano: il 27 giugno pulizia di via Papacqua, scrigno di biodiversità

AVEZZANO – Domani, sabato 27 giugno, dalle 9:00 alle 12:30, i volontari di Fare Verde saranno impegnati nella pulizia di via Papacqua ad Avezzano. L’iniziativa prende le mosse dalle numerose segnalazioni e foto ricevute che mostrano la zona sommersa da rifiuti abbandonati illegalmente da cittadini incivili.

“Un vero peccato poiché si tratta di un’area cittadina, ai margini della piana agricola del Fucino, con una importante valenza ambientale! Grazie alla presenza di acqua e vegetazione, la zona di Papacqua è un prezioso e sottovalutato scrigno di biodiversità. Nell’area sono stati rinvenuti alcuni esemplari di tritone crestato italiano (Triturus carnifex), un anfibio dotato di coda appartenente alla famiglia dei Salamandridi.

L’operazione di pulizia, oltre a mirare al ripristino ambientale dei luoghi, sarà l’occasione per analizzare le tipologie di rifiuti abbandonati e proporre soluzioni per una maggiore tutela dell’area. L’impegno dei volontari vuole essere anche un invito alla cittadinanza a prendersi cura del proprio territorio conferendo i propri rifiuti in modo corretto. Anche alla luce della recente pandemia, Fare Verde ricorda che nessuno può pensare di restare sano in un mondo malato. Ciò che facciamo alla Natura, prima o poi si ripercuote anche sulla nostra salute.

L’appuntamento è alle ore 9:00 all’angolo tra via Buonarroti e via Papacqua. I cittadini di Avezzano sono invitati a partecipare per prendersi cura della città e riscoprire la bellezza del suo territorio”. Si legge nella nota di Fare Verde Abruzzo.