Avellino – Teramo 2-0, biancorossi piegati da una rete per tempo

I biancorossi pagano a caro prezzo l’inferiorità numerica per 60 minuti. Tedino: “Stiamo andando alla ricerca di equilibri e di una condizione psico-fisica migliore“

AVELLINO – Sconfitta per 2-0 del Teramo in terra campana. Contro l’Avellino decidono le reti, una per tempo di Micovschi e Karic. Episodio chiave alla mezz’ora della prima frazione di gioco quando viene espulso Cianci per un fallo di reazione. Prima da registrare due conclusione al 22′ e 25′ di Di Paolantonio a scaldare le mani a Tomei quindi è Cianci ad accogliere l’assist dalla sinistra di Di Matteo ma sul suo tentativo di prima intenzinoe reattivo Abibi. La prima rete arriva al 29′ quando da un traversone dalla sinistra di Rossetti, di Micovschi anticipa il diretto marcatore e con un colpo di testa supera Tomei con un preciso colpoall’angolino. Il tempo si chiude con una punizione di Bombagi che impegna in tuffo Abibi.

Nella ripresa il neo entrato Martignago conclude in area ma palla che supera la traversa quindi Lasik al 28′ si mangia il pari concludendo debolmente all’altezza del dischetto. E così arriva la seconda beffa su azione di rimessa con Di Paolantonio che serve Karic bravo a trovare l’angolino concludendo da posizione defilata.

Al termine del match queste le impressioni del tecnico Tedino sulla partita: «Abbiamo cominciato bene, creando anche situazioni interessanti, a destra soprattutto, con alcune occasioni, una molto importante. Sul capovolgimento di fronte abbiamo subìto gol e qualche minuto dopo siamo andati in inferiorità numerica: a livello psicologico è stata una mazzata, soprattutto per una squadra nuova che ha difficoltà di conoscenze, ma che è rimasta in piedi grazie ad una buona spina dorsale. Stiamo andando alla ricerca di equilibri e di una condizione psico-fisica migliore. Nel secondo tempo, se avessimo trovato il pari con le occasioni di Martignago e Lasik, magari sarebbe stata un’altra partita. Cianci? A caldo non si dice nulla, ne discuteremo martedì, ma è chiaro che abbia commesso un’ingenuità».

TABELLINO

US AVELLINO (5-4-1): 22 Alibi, 23 Laezza, 6 Zullo, 5 Morero (K), 20 Illanes (70′ Karic), 18 Parisi; 19 Micovschi, 16 De Marco (59′ Silvestri), 7 Di Paolantonio (VK), 8 Rossetti (91′ Palmisano); 11 Albadoro. A disp.: 1 Tonti, 12 Pizzellla, 2 Celjak, 15 Njie, 17 Falco, 24 Carbonelli, 33 Petrucci. All.: Ignoffo.

SS TERAMO CALCIO (4-3-1-2): 1 Tomei, 29 Cancellotti (VK), 4 Cristini, 26 Piacentini, 27 Di Matteo (70′ Tentardini); 21 Santoro (46′ Lasik), 8 Arrigoni (78′ Ilari), 19 Bombagi (70′ Viero); 11 Mungo (46′ Martignago); 9 Magnaghi, 24 Cianci. A disp.: 12 Valentini, 2 Florio, 18 Iotti, 23 Cappa, 25 Birligea. All.: Tedino.

Arbitro: Paolo Bitonti di Bologna.

Assistenti: Massara di Reggio Calabria e Terenzo di Cosenza.

Reti: 29′ Micovschi (A), 75′ Karic (A).

Ammoniti: Bombagi (T), Piacentini (T).

Espulsi: 31′ Cianci (T).

Spettatori: 4.438 (di cui 2.820 abbonati, circa 300 provenienti da Teramo).



Recupero: 1pt, 3′st.