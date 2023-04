Autostrada delle Api: inaugurata la prima casetta a Teramo

L’Istituto Agrario “Di Poppa – Rozzi” di Piano d’Accio propone e realizza un progetto di territorio, ambizioso e sostenibile, in difesa delle api

TERAMO – Venerdì 14 aprile 2023 alle ore 11:00, presso l’Istituto Agrario “Di Poppa – Rozzi” di Piano d’Accio, è stata inaugurata, grazie al contributo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Lions Club di Teramo, la prima Casetta delle Api, uno spazio che conterrà arnie con famiglie di api e strumentazioni per il monitoraggio del loro stato di salute.

Prende via così un ambizioso progetto scientifico, grazie alla collaborazione di altre eccellenze del territorio come l’IZS e l’università di Teramo, con l’obiettivo di realizzare un corridoio verde che vada dalla zona pedemontana fino al mare, attraversando la città di Teramo, e preveda piccoli habitat, giardini pubblici e privati, accoglienti balconi fioriti, per facilitare l’attraversamento del nostro territorio agli insetti impollinatori.

Le Casette realizzate diventeranno centri di monitoraggio, informazione e formazione per studenti e cittadini, valorizzando, anche ai fini turistici, il nostro territorio.

L’evento del 14 aprile rappresenta il primo step attuativo del progetto nella città di Teramo, promosso dall’Istituto Agrario di Piano D’Accio e condiviso dal Comune di Teramo, dall’Istituto Zooprofilattico e dall’Università degli Studi di Teramo, firmatari durante la cerimonia di un Protocollo d’Intesa, nelle persone della Dirigente Scolastica, prof.ssa Caterina Provvisiero, del sindaco dott. Gianguido D’Alberto, del direttore Nicola D’Archivio e del rettore dott. Dino Mastrocola.

Il piano di lavoro prevede l’installazione di quattro stazioni di monitoraggio lungo il percorso stabilito, lo svolgimento di incontri e corsi di formazione e la realizzazione di analisi e raccolta dati per il monitoraggio dello stato di salute degli insetti e dell’ambiente in cui vivono.

Il progetto, elaborato dalla prof.ssa Mariarosaria Armenio, prevede la collaborazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dell’Università degli Studi di Teramo, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale d’Abruzzo e Molise, della Regione Abruzzo, del BIM di Teramo, della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, del Comando Gruppo Forestale di Teramo, del Lions Club di Teramo, della FIDAPA e delle associazioni di apicoltori.

È stato possibile costruire una vera rete con tutti i comuni che hanno aderito al progetto e che erano presenti all’inaugurazione: Teramo, Isola del Gran Sasso, Montorio, Torricella S., Bellante, Giulianova, Tortoreto e Roseto degli Abruzzi, con la partecipazione delle associazioni attive sul territorio a difesa dell’ambiente, degli Istituti Comprensivi e di tutti i cittadini, che a vario titolo collaborano per il buon fine di questo progetto. È un progetto di Comunità, realizzabile solo attraverso la condivisione e la partecipazione di tutti.