Autosoccorso in valanga, prevenzione a Raiano: esito dell’incontro

RAIANO – Fra gli obiettivi del Club Alpino Italiano c’è la sensibilizzazione, attraverso la diffusione di informazioni e di giornate formative educative, rivolte agli studenti, per stimolarli ad avere maggior conoscenza della montagna e del proprio territorio, sulla scorta di due pilastri fondamentali: Prevenzione e Sicurezza.

Lunedì 13 marzo, in tal senso e per mission, grazie alla compiaciuta disponibilità della dirigenza scolastica e per iniziativa del CAI di Sulmona, si è svolta una giornata formativa in una classe seconda di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “U. Postiglione” di Raiano (AQ). Formatori: un geologo, un studioso di scienze ambientali ed il referente CAI di Sulmona Tarquini Giovanni.

Tra gli argomenti trattati, con l’ausilio di audiovisivi, è stata sottolineata l’importanza sulle modalità comportamentali ed organizzative per affrontare le escursioni in montagna, su ghiaccio, grotte, rocce e neve, per ridurre l’esposizione ai rischi e tornare sani, salvi e contenti a casa.

Particolare attenzione è stata data all’uso, sperimentato con gli alunni, dello strumento elettronico ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga). I ragazzi molto attenti e partecipativi, hanno rivolto agli esperti domande molto interessanti. Come omaggio, pro memoria e per una maggiore conoscenza del territorio, agli studenti sono stati distribuiti: la carta CAI su base IGM “Montagne del Centro Abruzzo” sentieri “Monte Genzana e Monte Rotella” e una brochure sul nuovo sentiero dell’Orso, nel Parco Nazionale della Maiella.

A seguito degli incontri teorici in aula, sono previste uscite didattico- ambientali, per favorire la conoscenza pragmatica del territorio con attività di ricerca ed esplorazione.