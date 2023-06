Auto Alfa Romeo da collezione: esito esposizione a Giulianova

Più di 40 Alfa Romeo d’epoca esposte in via Nazario Sauro. La manifestazione, organizzata dall’ Alfa Club Abruzzo, ha richamato l’attenzione degli appassionati e dei giuliesi

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ed il Presidente emerito del Consiglio Comunale, Paolo Vasanella, hanno salutato domenica scorsa gli oltre 40 collezionisti di auto Alfa Romeo che hanno esposto domenica scorsa i loro gioielli d’epoca.

Nell’ambito della stessa iniziativa, organizzata dall’ Alfa Club Abruzzo e dal Presidente Patrizio Impullitti, è stato presentato alle 10 al Kursaal, il volume “I Nostri anni con l’Alfa nel cuore…”, un testo ricco di testimonianze e di immagini, compendio dei primi venti anni del sodalizio abruzzese. Il libro, la cui copertina è impreziosita da un disegno di Nando Perilli, è dedicato a Giuseppe Palma e Fabio Cardellini, due soci scomparsi prematuramente.

Ospite d’onore è stata la signora Elvira Ruocco, responsabile per oltre 35 anni dell’Archivio Storico della casa automobilistica di Arese e figlia del celebre compositore napoletano Renato Ruocco. Prima dell’intervento del socio e membro del direttivo, Matteo Di Nardo, esperto di motor sport e del marchio Alfa Romeo, ha portato i saluti dell’ Amministrazione comunale Paolo Vasanella che ha raccontato un aneddoto sul viaggio da Giulianova in Grecia con la sua prima auto Alfa. Ha condotto l’evento il giornalista Walter De Berardinis che, al termine della manifestazione, ha accompagnato la signora Ruocco in visita ai musei civici. Toccante il saluto agli ospiti, con un video messaggio del campione Gabriele Tarquini. Al termine della giornata sportiva, sono stati premiati gli appassionati alfisti Mattia Buccione, Giacomo Camplese, Augusto Boni, Fiorello Vicci, Adriano Gilardi e l’ospite Elvira Ruocco.