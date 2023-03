Atessa, iniziative per le donne: gli eventi di marzo 2023

ATESSA – Dialogo, integrazione, creatività, cultura e attualità. Questi i temi che attraversano il programma di iniziative che l’Amministrazione Comunale di Atessa ha promosso, con la collaborazione di professioniste, artiste, Associazioni e per tutto il mese di marzo.

Il programma si aprirà domani, in occasione della Festa della Donna, con un doppio appuntamento. Dalle 9 alle 13, presso la sala polivalente di Monte Marcone, “Ti Ascoltiamo”, uno sportello gratuito di sostegno e ascolto con la psicologa dott.ssa Tatiana Gamberoni. Alle 16.30 – per tutti i mercoledì del mese-presso la Biblioteca comunale, si svolgerà un approfondimento di lettura e scrittura creativa “Bambine oggi, donne domani”.

Dall’11 marzo, per tutto il mese, presso la sala consiliare del Municipio, sarà aperta al pubblico una mostra di opere di artiste atessane “Donne per le Donne”. L’inaugurazione della mostra ci sarà sabato 11 marzo alle 17.

Il 23, presso la Biblioteca comunale, si terrà “Donna siCura di sé”, un incontro formativo sulla prevenzione delle problematiche femminili.

Il 28 marzo, in collaborazione con l’Associazione Dafne, sarà proiettato, presso il Teatro comunale “A. Di Iorio” – alla presenza delle studentesse e degli studenti dello Spaventa-, il documentario “Somayyeh”, la storia di una donna afgana che ha vissuto e studiato in Iran.

L’Amministrazione Comunale di Atessa, in adesione alla proposta ANCI, ha deciso di dedicare le celebrazioni della Giornata internazionale delle donne, alla condizione femminile in Afghanistan e Iran, esprimendo ferma condanna dei governi talebano e di Teheran, e piena solidarietà alle donne afghane ed iraniane.