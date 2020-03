Assegnazione gasolio agricolo in Abruzzo, ecco la procedura semplificata

REGIONE – Il Vicepresidente della giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente comunica attraverso il portale Regione Abruzzo che il Dipartimento Agricoltura ha adottato un provvedimento per la semplificazione della procedura di assegnazione del gasolio agricolo: “In questo momento di particolare criticità legato alla pandemia Covid19 che impone spostamenti minimi e necessari per evitare il contagio – ha spiegato Imprudente – il settore agricolo va aiutato in ogni modo”.

La procedura prevede l’assegnazione immediata del 50% di quanto ricevuto l’anno precedente attraverso un’autodichiarazione dell’agricoltore consegnata al distributore di carburante e trasmessa in copia alla Regione dall’utente via pec, anche tramite soggetto delegato, e, solo successivamente, superato l’attuale momento, si procederà alla definizione della pratica in fase di denuncia annuale o richiesta di saldo.

La semplificazione sarà valida fino al prossimo 3 aprile, salvo eventuali successive disposizioni.

É possibile trovare ulteriori Informazioni e modulistica al seguente link: https://www.regione.abruzzo.it/content/utenti-motori-agricoli-uma

Foto di Emanuele Imprudente fonte sito Regione Abruzzo