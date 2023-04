Aspettando il Giro d’Italia 2023: programma eventi a Fossacesia

FOSSACESIA – Sport, cultura, musica, enogastronomia e ricordi. Sono questi gli ingredienti degli eventi organizzati a Fossacesia, preludio della Grande Partenza del Giro d’Italia del prossimo 6 maggio. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età a dimostrazione del grande interesse che la corsa ciclistica più amata dagli italiani in patria e all’estero ha suscitato con una risposta senza precedenti per la città. Oggi, al teatro comunale Nino Saraceni, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha presentato il programma nel corso di una conferenza stampa, alla presenza di associazioni, istituzioni e cittadini, degli assessori Maura Sgrignuoli, Danilo Petragnani, dei consiglieri comunali Umberto Petrosemolo, Ester Di Filippo, Mariella Arrizza, Pamela Luciani, Antonella Rotondo. Il cartellone prevede le manifestazioni che si svolgeranno prima dell’avvio della prima tappa del quinto appuntamento del Giro E e della 106 edizione del Giro d’Italia.

“Il clou lo avremo in questo mese di aprile, con 44 eventi che ci accompagneranno fino al 6 maggio, quando dal centro cittadino prenderà il via la prima prova della corsa riservata alla bici a pedalata assistista, e nel primo pomeriggio, quando dal Lungomare della Marina, scatterà la crono Fossacesia-Ortona – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Tanti gli appuntamenti in programma, altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni e tutto questo fervore conferma l’eccezionalità di quel che andremo a vivere nelle prossime settimane”.

Dal canto suo, l’assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli sottolinea come “l’avvio del Giro E e della ‘Grande Partenza’ del Giro d’Italia, sono tra gli eventi sportivi più seguiti nel mondo, imperdibile opportunità di promozione sui mercati di Fossacesia grazie a un impatto mediatico imponente”. “La Grande Partenza del Giro d’Italia è in verità è la “grande partenza” di Fossacesia e della Costa dei Trabocchi – aggiunge il sindaco Di Giuseppantonio- e potrà rilevarsi, tra l’altro, un investimento nel settore del cicloturismo al quale, come Amministrazione comunale, guardiamo da tempo con interesse nella consapevolezza di quanto la bicicletta sia un mezzo privilegiato per conoscere da vicino la nostra città e le sue bellezze. Il calendario delle manifestazioni che è stato allestito ha guardato a questi aspetti, che favoriranno la promozione di Fossacesia e della Via Verde”.

PROGRAMMA

ASPETTANDO IL GIRO D’ITALIA – LA GRANDE PARTENZA DEL GIRO D’ITALIA

PARCO DELLA LIBERTA’ – “PEDALATE ROSA” – CORSO DI CICLISMO PER BAMBINI E RAGAZZI SCUOLA DI CICLISMO MORENO DI BIASE

08/04/23

MAGLIE ROSA IN CAMPO ASD UNION FOSSACESIA, 33^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA ABRUZZO, UNION FOSSACESIA-GIULIANOVA

14/04/23 dalle ore 9,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO P. D. POLLIDORI – “ASPETTANDO IL GIRO D’ITALIA IN SICUREZZA”. PROGETTO DI SICUREZZA STRADALE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA DI CICLISMO MORENO DI BIASE

14/04/23 dalle ore 15,00

SCUOLA DELL’INFANZIA P.D. POLLIDORI – “SCOPRENDO LA CAROVANA ROSA” – INCONTRO CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA DI CICLISMO MORENO DI BIASE

15/04/23 dalle ore 10,00 alle 12,00

VIA VERDE DELLE COSTA DEI TRABOCCHI – MINI PEDALATA ROSA SULLE STRADE DELLA GRANDE PARTENZA – SCUOLA DI CICLISMO MORENO DI BIASE

15/04/23 ore 20,00

TEATRO COMUNALE NINO SARACENI – FOSSACESIA RACCONTA I SUOI CAMPIONI: ALESSANDRO FANTINI E GINO BARTALI – ORGANIZZATO DALLA VOCE DI FOSSACESIA

15/04/23 ore 21,00

TEATRO COMUNALE NINO SARACENI – BENTORNATA ROSA. ALESSANDRO FANTINI: IMMAGINI E RICORDI DI UN CAMPIONE – SCD ALESSANDRO FANTINI

16/04/23 ore 16,00

TEATRO COMUNALE – CONCERTO DI CANTI POPOLARI ABRUZZESI GRUPPO DELL’ALLEGRIA

16/04/23

MAGLIE ROSA. IN CAMPO ASD UNION FOSSACESIA. 34^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA ABRUZZO, TORRESE-UNION FOSSACESIA

19/04/23 dalle ore 10,00 alle 12,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GRADO P. D. POLLIDORI – INCONTRO CON LO SCALATORE IN CARROZZINA LUCA PANICHI – STORIE E SICUREZZA STRADALE – SCUOLA DI CICLISMO MORENO DI BIASE

dal 22/04/2023

VIE CITTADINE – “ARTISTI IN GIRO” – INSTALLAZIONE OPERE PITTORICHE REALIZZATE DA ARTISTI LOCALI SUL TEMA DEL GIRO D’ITALIA ASSOCIAZIONE LIBERA UN LIBRO

23/04/23 ore 7,30

PERCORSO SAN GIOVANNI IN VENERE – GARA DI MOUNTAIN BIKE SU CIRCUITO STERRATO – A CURA DELL’ASD BICI MANIA

23/04/23

VIA VERDE COSTA DEI TRABOCCHI – LA TAPPA A PIEDI FOSSACESIA ORTONA ORGANIZZATA DALLA ASD VINI FANTINI

25/04/23 ore 21,00

TEATRO COMUNALE – SPETTACOLO TEATRALE “DEI TRENI RESTANO LE NUVOLE”, ASPETTANDO IL GIRO D’ITALIA – DEL GRUPPO TEATRALE SARACENI

28/04/23 ore 12,00

SALA CONSILIARE – PRESENTAZIONE UFFICIALE GRAN FONDO DI CICLISMO ORGANIZZATA DA MORENO DI BIASE

28/04/23 ore 18,00-20,00

TEATRO COMUNALE NINO SARACENI – GRAPHIC NOVEL “FANTINI E BARTALI”. A CURA DI ERNESTO CARBONETTI, PER LA CASA EDITRICE ROCCO CARABBA DI LANCIANO

28/04/23 ore 19,00

PIAZZA FANTINI – ZUMBA FITNESS – SCUOLA DI BALLO ASD VAL SANGRO

dal 29/04/2023 al 01/05/2023

TRABOCCHI ADERENTI ALL’INIZIATIVA – “TRABOCCARTE” MOSTRA DI PITTURA SUI TRABOCCHI – DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURARTE

29/04/23 ore 9,30

SPIAGGIA PER TUTTI – LUNGOMARE DIVERSI CHI? – ORGANIZATA DALL’ASD APNEA TEAM

29/04/23 ore 17,00

LUNGOMARE SUD, AREA ANTISTANTE BAYA VERDE – VILLAGGIO UNPLI, DELL’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA – ORGANIZZATA DALL’UNPLI E COMUNE DI FOSSACESIA

29/04/23 dalle ore 9,00

LUNGOMARE SUD – AREA ANTISTANTE BAYA VERDE – VILLAGGIO DEL VENTO. ORGANIZZATA DAL COMUNE DI FOSSACESIA CON LE ASSOCIAZIONI POINT BREAK, FOSSAKITE, WILDLIFE, MOTOCLUB LANCIANO, SORGINI BIKE, IXAGO BIKE, BIKE EXTREME, BIKE GARAGE, NAUTICA RANIERI, CAPORRELLA AUTO, OMBREGGIO IN ARTE BEACH, SUPPORTER BEACH

29/04/23

TEATRO COMUNALE – SPETTACOLO TEATRALE – “DEI TRENI RESTANO LE NUVOLE” – ASPETTANDO IL GIRO D’ITALIA – DEL GRUPPO TEATRALE SARACENI

30/04/23 ore 17,00

LUNGOMARE SUD – AREA ANTISTANTE BAYA VERDE – LE CITTÀ DEL VINO ASPETTANO IL GIRO D’ITALIA – ORGANIZZATA DALLE CITTA’ DEL VINO D’ABRUZZO

30/04/23 ore 10,00

LUNGOMARE SUD – AREA ANTISTANTE BAYA VERDE – VILLAGGIO UNPLI UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA UNPLI E COMUNE

30/04/23 ore 14,00

PIAZZA FANTINI – 62° GRAN PREMIO CICLISTICO ALESSANDRO FANTINI – ORGANIZZATA DALL’ASD ALESSANDRO FANTINI

30/04/23 dalle ore 9,00

LUNGOMARE SUD – AREA ANTISTANTE BAYA VERDE – VILLAGGIO DEL VENTO – ORGANIZZATA DAL COMUNE DI FOSSACESIA CON LE ASSOCIAZIONI POINT BREAK, FOSSAKITE, WILDLIFE, MOTOCLUB LANCIANO, SORGINI BIKE, IXAGO BIKE, BIKE EXTREME, BIKE GARAGE, NAUTICA RANIERI, CAPORRELLA AUTO, OMBREGGIO IN ARTE BEACH, SUPPORTER BEACH

01/05/23 ore 18,00

PARCO DEI PRIORI – DUE LIBRI COME PALCOSCENICI DI CARTA – A CURA DI ALFONSO CIPOLLA E PIERO SOMAGLINO. ORGANIZZATA DAL GRUPPO TEATRALE SARACENI, ISTITUTO PER I BENI MARIONETTISTICI E IL TEATRO POPOLARE, CASA EDITRICE SEB 27

01/05/23 ore 10,00

LUNGOMARE SUD – AREA ANTISTANTE BAYA VERDE – VILLAGGIO UNPLI UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA UNPLI COMUNE

04/05/23 dalle ore 10 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00

PALAZZO MAYER – APERTURA CASA MUSEO DELLA BORGHESIA OTTOCENTESCA CON BRANI MUSICALI D’EPOCA A CURA DI DOMENICO PANTALEONE E ASSOCIAZIONE ITACA

04/05/23 ore 17,00

PALAZZO MAYER – MOSTRA “STORIA D’ABRUZZO” DI LUIGI BALDACCI. ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ITACA

04/05/23 ore 17,00

PALAZZO MAYER – MOSTRA “LE STANZE DEL SILENZIO” – DI ROBERTO MICOLUCCI. ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ITACA

04/05/23 ore 17,00

PALAZZO MAYER – INSTALLAZIONE DELLE SCULTURE DI PAOLO SPOLTORE. ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ITACA

04/05/23 ore 19,30

SUPPORTER DELUXE HOTEL FOSSACESIA, ASPETTANDO IL GIRO DELLA SOLIDARIETA’ – APERITIVO CENATO IN BENEFICENZA IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ANGSA ABRUZZO (ASSOCIAZIONE GENITORI PERSONE CON AUTISMO) ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ANGSA ABRUZZO

05/05/23 ore 17,00

PALAZZO MAYER UNA VETRINA PER IL GIRO A CURA DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE LOCALE, CON DEGUSTAZIONE E VENDITA ASSOCIAZIONE ITACA

05/05/23 dalle ore 10 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00

PALAZZO MAYER – APERTURA CASA MUSEO DELLA BORGHESIA OTTOCENTESCA CON BRANI MUSICALI D’EPOCA, A CURA DI DOMENICO PANTALEONE. ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ITACA

05/05/23 ore 18,30

PALAZZO MAYER – WORKSHOP SU “TURISMO ATTIVO TRA PASSATO E FUTURO: IL TURISMO IN CAMMINO A DUE RUOTE” – ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ITACA

05/05/23 ore 19.00

LUNGOMARE DI FOSSACESIA – NOTTE ROSA. ORGANIZZATO DALL’APS I TRABOCCHI E MUSEO DEI TRABOCCANTI

05/05/23 ore 18,00-20,00

VIA SANTA MARIA, AREA TEATRO DEGLI ULIVI, CONCERTO CLASSICO A CURA DELL’ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE E DEL CORO DELLE UNIVERSITA’ DI CHIETI E PESCARA FONDAZIONE – ORGANIZZATO DAL TEATRO DEGLI ULIVI

05/05/23 ore 19,00

B&B C’ERA UNA VOLTA, VIALE SAN GIOVANNI IN VENERE PEDALATA FRA I SAPORI D’ABRUZZO B&B C’ERA UNA VOLTA

06/05/23 dalle ore 10,00 alle 15,00

PALAZZO MAYER – APERTURA DI “UNA VETRINA PER IL GIRO” A CURA DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE LOCALE, CON DEGUSTAZIONE E VENDITA. ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ITACA

06/05/23

FOSSACESIA PAESE – ORE 9-12, PARTENZA DELLA PRIMA TAPPA DELLA 5^ EDIZIONE DEL GIRO E

06/05/23 ore 13,30

LUNGOMARE DI FOSSACESIA – AREA PARTENZA BUON COMPLEANNO GIRO D’ITALIA TAGLIO DELLA TORTA ROSA ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E LA RISTORAZIONE – A CURA DELL’ISTITUTO “G. MARCHITELLI” DI VILLA SANTA MARIA

06/05/23

LUNGOMARE FOSSACESIA MARINA – ORE 12.50 – GRANDE PARTENZA DELLA 106 EDIZIONE DEL GIRO D’ITALIA, TAPPA A CRONOMETRO DA FOSSACESIA AD ORTONA

06/05/23

PARCO DEI PRIORI – CONCERTO GABRIELLA CASTIGLIONE GABRIELLA CASTIGLIONE