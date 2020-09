“Arrestiamo il Covid”: a Pescara la campagna di informazione della Polizia

PESCARA – Domani mattina, giovedì 24 settembre 2020 alle ore 10, davanti all’istituto alberghiero Ipssar De Cecco in via dei Sabini a Pescara si svolgerà la consegna delle locandine predisposte per la campagna di informazione dal titolo “Arrestiamo il Covid”.

L’iniziativa, promossa dalla questura dell’Aquila e condivisa dal questore Francesco Misiti, è finalizzata alla sensibilizzazione degli studenti sull’osservanza delle vigenti disposizioni anticontagio, al fine di rafforzare l’importanza del messaggio educativo che la locandina contiene.

Dopo l’appuntamento all’alberghiero verrà avviata la distribuzione in tutte le scuole pescaresi della locandina che contiene vignette raffiguranti le regole di buon comportamento da osservare per garantire sia la tutela sanitaria che la sicurezza di ognuno. Alla cerimonia prenderà parte il questore Misiti, la dirigente d’istituto Alessandra Di Pietro, un dirigente dell’ufficio scolastico provinciale e alcuni docenti e studenti.