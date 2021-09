MARTINSICURO – Il Gran Galà della Lirica, giunto alla sua 2° edizione, riempie piazza Don Salvatore Barbizzi a Villa Rosa di Martinsicuro e incanta il numeroso pubblico presente con le più belle Romanze dal salotto, le Arie d’Opera e i più amati brani della tradizione napoletana.

“E’ stata una serata magica, con gli spettatori che sono stati letteralmente rapiti dalle atmosfere e dalla musica – sottolineano, soddisfatti, il primo cittadino Massimo Vagnoni e il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura Pinuccia Camaioni – si tratta dell’ennesimo successo di un’estate densa di eventi, tutti molto seguiti e apprezzati, segnale inequivocabile di come la scelta di proporre eventi di qualità paghi sempre. Ringraziamo il musicologo Prof. Pierpaolo Salvucci per la Direzione Artistica dell’evento e tutti gli interpreti per il meraviglioso spettacolo che hanno offerto”.

La 2° edizione del Gran Galà della Lirica ha chiuso il cartellone degli eventi estivi che hanno animato la stagione a Martinsicuro e Villa Rosa. “Ancora una volta terminiamo con un bilancio molto positivo, con unanimi apprezzamenti da più parti e numeri in forte crescita, segno che aver puntato su manifestazioni e appuntamenti di qualità, con un giusto mix tra musica, spettacolo, cabaret e cultura, ha pagato anche quest’anno” concludono gli Amministratori martinsicuresi.