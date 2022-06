“Approdo”- Borgo in Festival: verso la conclusione della rassegna

GIULIANOVA – Si chiude domani “Approdo”- Borgo in Festival, la rassegna che ha portato in centro storico musica, teatro, cinema e arte, in un caleidoscopio di iniziative diverse tra loro, ma tutte legate da un denominatore comune, un filo rosso che ha saputo far vibrare le corde della bellezza, della memoria, dell’incontro tra culture. Coinvolti, nelle scorse ore, anche i bambini ucraini ospiti a Giulianova, che hanno ballato e cantato, e che sono i piccoli co-autori di un dipinto lungo cento metri, in corso Garibaldi. Ieri, applauditissimo, lo spettacolo “Antenati” di e con Marco Paolini, in piazza Caduti 29 febbraio 1944.

“Finalmente – commenta il Sindaco Jwan Costantini – gli eventi che valgono, quelli che sanno attirare anche parlando un linguaggio “alto”, sono tornati a dominare le serate estive, a Giulianova. Coniugare intrattenimento e cultura non è una sfida che si vince facilmente. “Approdo”, di sicuro, ha centrato l’obiettivo. Ieri sera, abbiamo visto strade e piazze gremite. Lo stesso Marco Paolini non ha nascosto lo stupore e si è complimentato per l’organizzazione e lo scenario. Queste non sono cose che si costruiscono da sole. Occorrono fantasia, coraggio, intelligenza e anche risorse economiche. Ringraziamo dunque l’assessore Paolo Giorgini, gli organizzatori, i tanti sponsor privati ed il Bim, per un successo innegabile, che è il risultato del lavoro e della sensibilità di molti”.