Aperture straordinarie ufficio elettorale Comune di Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – In vista delle consultazioni politiche del 25 settembre, al fine di agevolare il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle candidature, gli uffici elettorali del Comune osserveranno delle aperture straordinarie in orari e giorni stabiliti.

Si ricorda che i certificati possono essere richiesti anche tramite posta elettronica certificata all’ indirizzo protocollogenerale@comunedigiulianova.it o presso l’ufficio elettorale del Comune, al piano terra del municipio, in corso Garibaldi 109.

Giorni e orari delle aperture straordinarie:

Giovedì 18 agosto: dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 18

Venerdì 19 agosto: dalle 9 alle 13, dalle 15.30 alle 18

Sabato 20 agosto: dalle 9 alle 13, dalle 15.30 alle 18

Domenica 21 agosto: dalle 8 alle 20

Lunedì 22 agosto: dalle 8 alle 20.