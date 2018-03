Chieti, Musei Archeologici: dall’8 marzo aperture serali del giovedì

Il progetto ARcheoARterie #GapSpace “Scatta al Museo” è frutto della sinergia tra Comune, Polo Museale e Arterie-CityLife

CHIETI – Il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo di Villa Frigerj e il Museo Archeologico Nazionale “La Civitella” di Chieti , facenti parte del Polo Museale dell’Abruzzo diretto da Lucia Arbace, rimarranno aperti fino alle 23.00, alternativamente ogni giovedì, a partire dall’8 marzo fino al 31 maggio, proponendo una serie di serate a tema per far conoscere meglio il loro prezioso patrimonio e per offrire spazio alle proposte di associazioni, realtà locali, scuole e singoli appassionati d’arte e di cultura.

L’apertura dei musei in orario serale non è soltanto fisica ma anche metaforica: l’invito, rivolto soprattutto ai giovani, è quello di riappropriarsi della loro storia e della loro cultura frequentando i musei cittadini dove l’arte e la cultura non si fruiscono passivamente, ma si costruiscono insieme.

L’iniziativa delle aperture del giovedì sera è nata, sin dall’inizio, in sinergia con l’associazione “Arterie-CityLife” che riunisce i locali del centro di Chieti, aperti fino a tardi, e con l’iniziativa del Comune che ha concordato con l’azienda di autoservizi urbani il prolungamento dell’orario notturno del bus n.1, che collega il centro città a Chieti scalo, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, per consentire ai giovani studenti universitari e a tutti gli abitanti, di poter frequentare il centro cittadino fino a tardi, durante i weekend.

La convenzione con i locali di Arterie (Terra Maja, Malto&Co., Soul Kitchen, La Tintoria, Sprecacè, Liberarte, Chartago, Cueva Brigante e St. James Irish Pub) prevede lo sconto del 10% sulla consumazione, presentando il biglietto d’ingresso al Museo.

I Musei Archeologici di Chieti fanno dunque rete con le realtà cittadine, completando l’offerta ludica e ricreativa degli esercenti di “Arterie”, con un’offerta artistica e culturale e con una proposta rivolta soprattutto ai giovani, articolata in una serie di serate a tema che saranno animate dai volontari del servizio civile e dalle associazioni culturali “OltreMuseo” e “Mnemosyne”. Giovani letterati, studiosi, poeti, ballerini, attori ed appassionati di arte, che vorranno raccogliere l’invito a fare cultura insieme, avranno uno spazio aperto e dedicato: il #GapSpace.

Dalla prima serata partirà il contest fotografico “Scatta al Museo” aperto a tutti: i migliori scatti effettuati all’interno dei due musei, saranno votati dal pubblico e premiati da una giuria qualificata, nel corso delle ultime due serate.

Il biglietto di ingresso ai due musei avrà un costo di 2 €, gratuito per gli aventi diritto.

L’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Carla Di Biase, rende noto che, nell’ambito delle iniziative volte a rivitalizzare il centro storico e la parte alta della città, perseguendo nuovi progetti che vadano ad affiancarsi a quelli già esistenti come la “No tax area”, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per sostenere in modo concreto le attività commerciali, e il prolungamento dell’orario notturno della linea 1, ha aderito al progetto ARcheoARterie #GapSpace “Scatta al Museo”, frutto della sinergia tra il Polo Museale dell’Abruzzo, diretto da Lucia Arbace, l’associazione “Arterie-CityLife”, che riunisce i locali del centro di Chieti, e il Comune di Chieti.