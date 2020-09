Aperitivo jazz a Pescara, Sandancy al Panta Rei il 3 settembre

PESCARA – Nuovo appuntamento giovedì 3 settembre ore 20.30 con “aperi Jazz” in compagnia dei Sandancy, con la voce di Marta Del Papa, alla chitarra Andrea Conti. La parola sandancy nasce da un gioco di parole: “sand and see” (mare e sabbia) che insieme rappresentano l’origine dei due musicisti Pescaresi ma anche l’idea musicale espressa da questo progetto: la fluidità e il ritmo del mare sempre in divenire si incontra con la sicurezza e la stabilità della sabbia, rappresentando così i due volti della loro musica. I due musicisti valorizzano brani di generi musicali diversi (jazz, blues, pop), con uno stile unico e personale.

Voce: Marta Del Papa

Chitarra: Andrea Conti

Per info e prenotazioni telefonare al numero 085 27474 oppure 329 8118370.