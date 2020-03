Annullati i concerti del Cuarteto Latino Americano e Pepe Romero & Los Romeros

I musicisti provenienti da Sud America e Stati Uniti hanno rinunciato alle tournèe già programmate in Italia. Saltano pertanto i concerti del 6 e 13 marzo

PESCARA – A seguito dell’emergenza sanitaria di questi giorni, i musicisti provenienti da Sud America e Stati Uniti hanno rinunciato alle tournèe già programmate in Italia. Pertanto i concerti previsti per il 6 marzo (Cuarteto Latino Americano) e per il 13 marzo (Pepe Romero & Los Romeros) sono annullati.

Al momento, invece, restano confermati gli ultimi due appuntamenti di marzo. Il Teatro Massimo di Pescara ospiterà venerdì 20 marzo il concerto della Camerata Ducale e giovedì 26 marzo il recital pianistico di Anika Vavic.

Sono confermati anche i tre appuntamenti con la stagione teatrale che si svolgeranno al Teatro Circus di Pescara: Regalo di Natale, previsto per martedì 3 marzo e, in replica pomeridiana, mercoledì 4 marzo; Il Nodo di Johnna Adams, con Ambra Angiolini, in scena martedì 17 e, in replica pomeridiana, mercoledì 18 marzo; Così Parlò Bellavista, adattamento teatrale di Geppy Gleijeses del film e del romanzo di Luciano De Crescenzo e interpretato da Geppy Gleijeses e Marisa Laurito, in programma martedì 31 marzo e, in replica pomeridiana, mercoledì primo aprile.