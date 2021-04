Andrea Pavone e Alessandro Ippolito confermati alla Lisciani Teramo C5

TERAMO – ASD Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica la conferma dei portieri Andrea Pavone e Alessandro Ippolito anche per la stagione 2021/2022. Altri due tasselli nell’organico che parteciperà al prossimo campionato di Serie C1 a conferma del lavoro svolto dietro le quinte da tutto l’asset dirigenziale. Negli ultimi giorni, il Direttore Generale Giancarlo Marinari e il tecnico Alfredo Valente hanno proseguito i colloqui con i giocatori, dando seguito al rapporto sportivo con i due portieri.

Andrea Pavone, classe 1999 ex Real Dem e Acqua&Sapone, tra le altre, era arrivato a dicembre in biancorosso senza poter mai scendere in campo per via dello stop causato dalla Pandemia. Alessandro Ippolito, classe 1996 arrivato la scorsa estate alla Lisciani, si è calato subito nella parte dimostrando abilità tecniche e spirito di squadra, dedizione e indiscutibili capacità umane.

Ad entrambi il più grande in bocca al lupo per la prossima stagione, certi di poter toglierci grandi soddisfazioni insieme.