“Ancora un attimo” in scena al Castello Orsini Colonna di Avezzano

AVEZZANO – Dopo il successo di pubblico dello scorso 8 aprile, che ha visto in scena, tra l’altro, Gianmarco Tognazzi nello spettacolo “L’onesto fantasma”, la stagione di prosa indipendente del Teatro OFF di Avezzano prosegue venerdì 21 aprile (ore 21) con “Ancora un attimo”, pièce di Massimiliano Bruno, con la regia di Gianni Aureli. Protagonisti Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari in uno spettacolo prodotto proprio dalla compagnia abruzzese Teatranti Tra Tanti.

Cosa può scaturire dall’incontro tra una maestra elementare narcolettica, periodicamente preda di drammatiche amnesie, che resettano la sua memoria come implacabili colpi di spugna ed uno scrittore di bizzarre fiabe, cleptomane e bugiardo impenitente?

Nel mondo reale probabilmente nulla di duraturo e edificante; nel delizioso lavoro drammaturgico di Massimiliano Bruno, sarà l’amore la vera medicina. Una storia tenera, stravagante, spassosa ed esilarante, che diverte ed emoziona lo spettatore, lasciandolo sgomento di fronte ad un’imprevista virata conclusiva.

La commedia è stata portata in scena circa 20 anni fa, da Massimiliano Bruno e Paola Cortellesi e nel 2012 Da Edoardo Leo e Ambra Angiolini, con il titolo “Ti ricordi di me”, successivamente riproposta anche sul grande schermo.

A distanza di altri 10 anni, con la regia di Gianni Aureli e la collaborazione del “Laboratorio di Arti sceniche di Massimiliano Bruno” e WeBreak, Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari hanno voglia di far innamorare e fare tornare di nuovo a ridere, i due personaggi, Beatrice e Roberto.

Per info e prenotazioni:

Chiamare il 366.6555303 o scrivere a teatroffavezzano@gmail.com;

Costo biglietto: € 12,00

Punto informativo Largo Pomilio (lun/merc/ven dalle 18 alle 19.30) – Libreria Ubik Avezzano

Prevendita: iTicket