Buona prova dell’Amicacci, vince il Santo Stefano (65-71)

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La DECO Group Amicacci esce sconfitta dal big match della seconda giornata di Serie A contro la detentrice dello scudetto Santo Stefano Sport. Tra le prestigiosa mura del PalaMaggetti di Roseto i marchigiani hanno sempre condotto il match, arrivando alla doppia cifra di vantaggio, ma nel finale si sono dovuti difendere dall’orgoglioso ritorno della squadra di casa. Il primo quarto è equilibrato e si gioca molto a difese schierate. L’Amicacci si affida ai punti nel pitturato dei lunghi Gharibloo e Fares, ma la Santo Stefano chiude avanti grazie a due triple consecutive di Jordi Ruiz (10-12). La seconda frazione vede i portopotentini stringere le maglie in difesa, prendendo il largo grazie a un Andrea Giaretti implacabile al tiro. Il margine di distacco sale fino in doppia cifra ma i canestri di Andrzej Macek tengono in partita l’Amicacci (22-34). Nel terzo quarto Giulianova continua a stringere i denti arrivando fino al -8 guidata in attacco da Marchionni e Gharibloo. Santo Stefano però continua a farsi valere soprattutto nel pitturato e un canestro del solito Giaretti ristabilisce le distanze in chiusura di frazione (38-51).

Il quarto conclusivo si apre bene per l’Amicacci con il canestro dalla media di Marco Stupenengo. Gli ospiti rispondono con la difesa press a tutto campo ma la squadra guidata da Accorsi e Gemi trova ottime combinazioni offensive: arriva un parziale firmato dalle realizzazioni di Beginskis, Marchionni e Macek, che valgono il -1 (59-60). Arriva però l’immediata reazione della Santo Stefano, con la tripla di un Ruiz implacabile e un canestro nel pitturato dell’azzurro Sabri Bedzeti. A quel punto manca troppo poco tempo per rifarsi sotto e i campioni d’Italia uscenti portano a casa il risultato (65-71).

La DECO Group Amicacci nonostante la sconfitta ha dimostrato di essere all’altezza della grandi, in un campionato che si sta già confermando tra i più equilibrati delle ultime stagioni. Il percorso della compagine abruzzese prosegue con un’impegnativa doppia trasferta ravvicinata a Roma e Bergamo, rispettivamente il 28 e 30 novembre.

TABELLINO

DECO Group Amicacci Giulianova – Santo Stefano Avis 65-71

Giulianova: Macek 13, Awad 2, Beginskis 10, Marchionni 7, Minella, Gharibloo 18 (13 rimbalzi), Labedzki, Ion, Stupenengo 6, Fares 6, Castellani.

Santo Stefano: Schiera, Ghione, Tanghe 2, Biondi, Feltrin 2, Ruiz 27, Gray, Saaid 2, Giaretti 27, Bedzeti 11, Bianchi, Blyth 3.

Serie A – Risultati 2a giornata

Santa Lucia Roma – Banco di Sardegna Dinamo Lab 70-52

SBS Montello – 3A Millennium Padova 64-58

GSD Porto Torres – UnipolSai Briantea84 Cantù 66-58

Serie A – Classifica

4: Santo Stefano Avis

4: Santa Lucia Roma

2: UnipolSai Briantea84 Cantù

2: DECO Amicacci Giulianova

2: GSD Porto Torres

2: SBS Montello

0: Banco di Sardegna Dinamo Lab

0: 3A Millennium Padova