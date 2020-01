Amicacci centra il successo contro il Padova (75-61)

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Seconda vittoria consecutiva in campionato della DECO Group Amicacci, che supera la Studio 3A Padova Millennium con un netto 75-61. Davanti al pubblico amico del PalaMaggetti la squadra abruzzese trova due punti preziosi per la corsa play-off nella prima giornata di ritorno, con una prestazione convincente.

Primo quarto a basso punteggio. L’Amicacci si porta sin da subito avanti, affidandosi all’apporto di Beginskis, Fares e Macek. Il Millennium però resta in scia spinta dal francese Boughania (13-10). La prima metà del secondo quarto è agonisticamente intensa, con la partita che si fa a tratti confusa. Padova opera il sorpasso grazie ai canestri di Raourahi e Boughania ma l’Amicacci risponde trovando una grande precisione al tiro dai suoi esterni Stupenengo, Marchionni e Beginskis. Arriva il parziale per la squadra di casa che va all’intervallo sul +10 (33-23).

Al rientro sul parquet la squadra di casa prende ulteriore margine grazie ad un Marchionni scatenato che piazza ben quattro triple. Il canestro del giovane Castellani, che ha disputato un’ottima partita, porta Giulianova sul +19 (51-32). Il Millennium non cede con Raourahi, Diene e Bernardis ma quasi allo scadere del periodo Beginskis chiude una splendida combinazione (55-39). Nell’ultimo quarto gli abruzzesi gestiscono il vantaggio affidandosi all’esperienza di Marchionni, Beginskis e Fares. Padova riesce a rendere meno netta la sconfitta grazie al talento di Boughania (75-61).

La Serie A torna l’8 febbraio, con la DECO Group Amicacci impegnata a Porto Sant’Elpidio contro la capolista Santo Stefano. La compagine guidata dal duo Accorsi-Gemi avrà prima un’altro obiettivo da provare a raggiungere, dopo la qualificazione ottenuta per le Final Four di Coppa Italia, questa volta in campo europeo, con il girone preliminare di Champions League, in programma a Bilbao dal 31 gennaio al 2 febbraio.

TABELLINO

DECO Group Amicacci Giulianova – Studio 3A Padova Millennium Basket 75-61

Amicacci Giulianova: Macek 4, Beginskis 19, Marchionni 22, Minella, Gharibloo 2, Labedzki 6, Ion, Stupenengo 10 (10 assist), Fares 8, Castellani 4.

Padova: Bargo 9, Foffano 4, Casagrande, Scantaburlo, Raourahi 6, Scandolaro, Boughania 29, Bernardis 5, Diene 8.

Serie A – Risultati 8^ giornata

Dinamo Lab Banco di Sardegna – UnipolSai Briantea84 Cantù 64-66

Santa Lucia Roma – Gsd Porto Torres 64-78

SBS Montello – S. Stefano Avis 50-72

Classifica

16: S. Stefano Avis

12: Gsd Porto Torres

12: UnipolSai Briantea84 Cantù

8: DECO Group Amicacci Giulianova

6: Santa Lucia Roma

4: SBS Montello

4: Studio 3A Padova Millennium

2: Dinamo Lab Banco di Sardegna