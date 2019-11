PESCARA – Una vittoria ne tta, chiara ed inequivocabile. L’Amatori rialza la testa dopo lo stop di Campli e lo fa grazie ad un approccio perfetto al match che non lascia scampo a Silvi. Al PalaPepe è finita 82-47, con un monologo biancorosso senza soste. Ed ora subito testa all’infrasettimanale.

CRONACA DELLA PARTITA

Coach Verderosa per la palla a due opta per il consueto quintetto composto da Okmanas, Corbinelli, Razzi, Patani e Mbaye, con quest’ultimo che firma in tap-in i primi 2 punti del match. Una schiacciata di Razzi e una tripla di Okmanas fissano il primo parziale del match sul 7-0. L’inerzia del match è chiara sin dall’inizio e dopo 4 minuti, sul punteggio di 11-2, la panchina ospite è costretta a chiamare il primo break. Ma al ritorno sul parquet la seconda schiacciata della serata ad opera di Razzi chiude una perfetta transizione biancorossa, a testimonianza che l’approccio pescarese è stato quello giusto. Con due triple consecutive l’Amatori si porta subito sul +15 (19-4), sfruttando un Razzi letteralmente on fire: l’ex Nardò dopo 8 minuti è già in doppia cifra. Sul 22-6 la panchina Amatori dà il via alle rotazioni, ma la musica non cambia e altre 2 bombe di Corbinelli firmano mmediatamente il +24 (anche per il cecchino fiorentino la doppia cifra è subito realtà).

Il secondo tempino si apre sul 30-6 ed ha un’osservazione svolgimento simile al primo. Corbinelli continua a bombardare il canestro avversario dai 6.75 e i giovani del vivaio biancorosso forniscono un importante contributo a livello di qualità e quantità. Le dimensioni del gap diventano subito gigantesche per un Silvi volenteroso ma impossibilitato, nonostante un buon Piscione (9 punti per il giocatore di scuola Amatori), a contenere la straripante squadra di casa. E all’intervallo si va sul 55-19.

Il monologo Amatori continua anche nel terzo e nel quarto parziale, pur non spingendo troppo sull’acceleratore. La gara è chiaramente già segnata e i ritmi sono inevitabilmente blandi. Silvi con orgoglio prova ad impensierire Okmanas e compagni, senza riuscirvi. L’Amatori regala sprazzi di grande basket e strappa applausi al pubblico di casa. Il terzo tempino si chiude sul 72-38, la sfida invece va agli archivi sul finale di 82-47

TABELLINO

Amatori Pescara – Asd Silvi Basket 82-47

Progressivi: 30-6, 55-19, 72-38

Amatori Pescara: Mbaye 4 Corbinelli 19 Di Fonzo 2 Pietrantoni 2 Patani 15 Di Donato 6 Cefaratti 3 Razzi 20 Taglieri 5 De Lutiis 2 Okmanas 7 D’Onofrio. All. Verderosa

Silvi Basket: Cancelli 1 Neri 10 Bragante, Di Febo 6 Piscione 11 Sulpizii 7 Di Blasio , Di Giorgio 4 Di Francesco 4 Ait Fatah 2. All. D’Alberto