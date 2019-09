Altino Volley, ieri la presentazione della squadra 2019-2020

ALTINO – Una vera e propria festa. Ieri sera Tenaglia Altino Volley, squadra femminile di B1, si è presentata alla cittadinanza accolta dai tifosi e da tutti i piccoli del progetto Pav. Centinaia di persone entusiaste per la nuova avventura delle rossoblu che, dopo una stagione strepitosa a un soffio dalla promozione in A2, riparte con il solito entusiasmo.

Presenti il sindaco di Altino Vincenzo Muratelli che oltre ai saluti da padrone di casa ha ringraziato il presidente Papa per l’entusiasmo e per l’impegno che ogni anno mette per portare in alto e per tutta Italia il nome dell’Altino, oltre al presidente Fipav Abruzzo Di Camillo e al presidente territoriale sud est Di Gregorio che hanno dato maggior lustro alla serata con il loro intervento.

Le novità sono molte a partire dal main sponsor: quest’anno la famiglia Tenaglia, dopo aver dato un grande supporto nelle ultime stagioni soprattutto al settore giovanile, ha deciso di dare man forte al presidente Papa e di diventare sponsor principale di maglia: “Un’amicizia e una collaborazione consolidata nel tempo – ha detto il numero uno del club -. Voglio ringraziarli perché in questi anni hanno supportato in maniera importante un club del territorio come il nostro e che ha al suo attivo centinaia di ragazzi. E oggi sostengono anche la prima squadra che sarà impegnata in un girone molto impegnativo”. Allenatore sarà Daniele Litterio che di certo in ambito pallavolistico non ha bisogno di presentazioni: metterà a disposizione delle rossoblu la sua esperienza decennale di tecnico e di coaching spalla a spalla con un altro mito del volley internazionale, Marcela Corzo che oltre a essere il suo secondo continuerà a seguire la scuola volley insieme alle allenatrici Alessia Papa e Giada Totaro. Tra le giocatrici confermate l’alzatrice Irene Ricci che sarà anche il capitano e la schiacciatrice Sara Cipriani. Questo il roster: Dalila Modestino (Centrale – 1998), Beatrice Meniconi (Schiacciatrice – 1997), Martina Spicocchi (Centrale – 1991), Martina Finamore (Libero – 1995), Sara Cipriani (Schiacciatrice – 1999), Irene Ricci ( Capitano. Palleggiatrice – 1996), Alessia Mastrilli (Libero – 1991), Celeste Di Diego (Alzatrice – 2002), Valentina D’Orazio (Schiacciatrice – 2001), Debora Olleia (Centrale – 2000), Lorenza Lupidi (Opposto – 1992), Roberta Silverj (Centrale – 2001). All: Daniele Litterio; Vice: Marcela Corzo; Presidente: Aniello Papa; Dirigente accompagnatore: Michele Verratti; Addetto All’arbitro: Gabriele Carafa; Ufficio Stampa: Federica Rogato.