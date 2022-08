“Alla fine di un regno” presentazione del libro a Rocca Pia

ROCCA PIA – Presentazione del romanzo storico “Alla fine di un regno” a Rocca Pia domenica 21 agosto alle ore 18 presso il Cortile di Casa De Meis in Via Roma – con il patrocinio del Comune di Rocca Pia e dell’Associazione Pro Loco. Tramite l’originale punto di vista di Oscar e Tell, rampolli cosmopoliti di una importante famiglia svizzera realmente vissuta nella Napoli del tempo, si entra nel vortice degli ultimi anni del Regno delle Due Sicilie. Le loro appassionanti vicende ci permettono di essere testimoni oculari dei drammatici e turbolenti eventi che sconvolsero la capitale borbonica. Video-ascolto di immagini della famiglia e del periodo storico con brani musicali dell’epoca. Presiederà l’incontro Pasquale Berarducci, sindaco di Rocca Pia. Interverrà l’Assessore Gaudenzio Ciotti.

SINOSSI

La caduta del Regno delle Due Sicilie ha rappresentato uno degli eventi più traumatici della storia d’Italia. Ancora oggi, quella fine è avvertita da molti meridionali, a torto o a ragione, come un’illegittima annessione e una profonda ferita inferta all’identità della “nazione napolitana”. Tramite l’originale punto di vista della famiglia De Courville, svizzeri cosmopoliti realmente vissuti nella Napoli del tempo, si entra nel vortice degli ultimi anni della capitale borbonica per essere testimoni oculari dei drammatici e turbolenti eventi che la sconvolsero. I fratelli Oscar e Tell De Courville, insieme alle loro mogli, accompagnano il lettore con un commento attento e puntuale degli anni della crisi del Regno delle Due Sicilie, fino al suo inesorabile crollo.