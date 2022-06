CITTÁ SANT’ANGELO – Un evento formativo pensato per un utile confronto tra i professionisti operanti nel settore della chirurgia bariatrica. Questo lo scopo dell’incontro su “L’alimentazione dopo la chirurgia bariatrica” svoltosi nella casa di cura Villa Serena di Città Sant’Angelo (Pescara). Nel corso del convegno sono state analizzate le varie fasi che caratterizzano il delicato percorso di calo ponderale dei pazienti, ottenibile con la chirurgia bariatrica.

La formazione dei professionisti operanti nel settore e in ogni singola fase che porta il paziente ad intraprendere e seguire in maniera attenta questo percorso sono infatti elementi fondamentali per il successo di questi interventi. Sono state affrontate le modalità d’intervento pre e post operatorie caratteristiche delle diverse tipologie di intervento di chirurgia bariatrica per ottimizzare il risultato, rendere gli effetti prolungati nel tempo ed evitare carenze nutrizionali o effetti collaterali dati dalla disinformazione sull’argomento.

Pur rappresentando una parte di fondamentale importanza del percorso, la sola chirurgia bariatrica, se non accompagnata da un corretto programma alimentare e un cambiamento dello stile di vita adeguato al tipo di intervento subito e a una adeguata integrazione se necessario, non può offrire un risultato duraturo nel tempo e in alcuni casi può portare ad importanti squilibri e carenze nutrizionali.