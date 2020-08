Alberto Marrone nominato vice coordinatore della Città dell’Olio Abruzzo

“Questo propongono i nostri produttori, che vanno rispettati e tutelati per il lavoro che svolgono e portando avanti una coltivazione antichissima e di qualità”

FOSSACESIA – Alberto Marrone, consigliere comunale di Fossacesia, è stato eletto nei giorni scorsi alla carica di vice coordinatore dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio Abruzzo.

“Marrone entra a far parte dei vertici dell’organizzazione della quale il Comune di Fossacesia fa parte sin dalla sua istituzione – commenta il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Proprio per l’impegno profuso negli anni in difesa e promozione di uno dei settori più importanti dell’economia della città, Fossacesia si vede premiata. Infatti, la nomina di Marrone segue quella di Lorenzo Santomero, anche lui ex consigliere comunale, che ha ricoperto la carica di Coordinatore regionale dell’associazione. Sono sicuro che dalla presenza di Marrone nell’organismo, la nostra città non potrà che ricevere vantaggi”.

“Il mio impegno sarà profuso su vari fronti – ha affermato dal canto suo Marrone – ma quello che mi preme di più è incentivare la cultura sull’olio d’oliva e sulla olivicoltura della Frentania. Sono ancora troppi i consumatori che acquistano olio d’oliva, invogliati dal basso costo alla bottiglia proposti da alcune catene della grande distribuzione, che finiscono per penalizzare un prodotto del nostro territorio che segue una particolare filiera, con una corretta e attenta gestione del territorio. Questo propongono i nostri produttori, che vanno rispettati e tutelati per il lavoro che svolgono e portando avanti una coltivazione antichissima e di qualità”.